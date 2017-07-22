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Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая

24 марта 2021, 22:15




Выход ожидаемой графической карты GeForce RTX 3080 Ti вновь перенесен - теперь на середину мая, сообщает сайт ITHome. Ее ожидавшийся выход в середине апреля не состоится. Источником информации служит внутреннее распоряжение, содержимое которого попало к ITHome. Как сообщает издание, задержка на целый месяц является уже пятой по счету в череде отложенных запусков «новой 3080-й».

Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая


Выход модели, которая первоначально именовалась как RTX 3080 20GB, должен был состояться еще в декабре. Однако тогда NVIDIA отказалась от своих планов, объявив об этом за две недели до намеченного анонса. Поздней NVIDIA запланировала провести выпуск RTX 3080 Ti 16GB в январе. Но снова что-то помешало ей осуществить свои планы, и NVIDIA в конечном счете перенесла дату выпуска на февраль.

Далее пошла череда изменения в спецификации новой графической карты. Сначала сократилось количество ядер CUDA до 10240, затем был уменьшен размер памяти до 12 Гбайт. Наконец объявлено, что выход обновленной карты RTX 3080 Ti должен состояться в мае.

Компания NVIDIA планирует выпустить две карты: RTX 3080 Ti 12 GB и RTX 3070 Ti 8GB. Будут ли эти анонсы объявлены официально заранее? Пока неизвестно.

Необходимо напомнить, что NVIDIA собирается провести в апреле конференцию по графическим технологиям (GTC 2021). На ней должна выступить с основным докладом генеральный директор компании Дженсен Хуанг. Но ранее NVIDIA никогда не объявляла на GTC о выпуске своих клиентских продуктов, к числу которых относятся графические карты GeForce. Поскольку выход RTX 3080 Ti снова откладывается, то не стоит ожидать, считают эксперты, что анонс карты может внезапно «всплыть» на конференции GTC 2021.

Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая




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