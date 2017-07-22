Выход ожидаемой графической карты GeForce RTX 3080 Ti вновь перенесен - теперь на середину мая, сообщает сайт ITHome. Ее ожидавшийся выход в середине апреля не состоится. Источником информации служит внутреннее распоряжение, содержимое которого попало к ITHome. Как сообщает издание, задержка на целый месяц является уже пятой по счету в череде отложенных запусков «новой 3080-й».
Выход модели, которая первоначально именовалась как RTX 3080 20GB, должен был состояться еще в декабре. Однако тогда NVIDIA отказалась от своих планов, объявив об этом за две недели до намеченного анонса. Поздней NVIDIA запланировала провести выпуск RTX 3080 Ti 16GB в январе. Но снова что-то помешало ей осуществить свои планы, и NVIDIA в конечном счете перенесла дату выпуска на февраль.
Далее пошла череда изменения в спецификации новой графической карты. Сначала сократилось количество ядер CUDA до 10240, затем был уменьшен размер памяти до 12 Гбайт. Наконец объявлено, что выход обновленной карты RTX 3080 Ti должен состояться в мае.
Компания NVIDIA планирует выпустить две карты: RTX 3080 Ti 12 GB и RTX 3070 Ti 8GB. Будут ли эти анонсы объявлены официально заранее? Пока неизвестно.
Необходимо напомнить, что NVIDIA собирается провести в апреле конференцию по графическим технологиям (GTC 2021). На ней должна выступить с основным докладом генеральный директор компании Дженсен Хуанг. Но ранее NVIDIA никогда не объявляла на GTC о выпуске своих клиентских продуктов, к числу которых относятся графические карты GeForce. Поскольку выход RTX 3080 Ti снова откладывается, то не стоит ожидать, считают эксперты, что анонс карты может внезапно «всплыть» на конференции GTC 2021.
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