Аукционная и оценочная компания Charterfield завершила 24 марта аукцион с продажей раритетного документа - заявления Стива Джобса о приеме на работу. Оно было заполнено лично им в рукописной форме. Документ датируется 1973 годом.
Впервые этот документ был продан на аукционе в 2018 году за более чем 175 000 долларов. На этот раз его окончательная цена поднялась до 222 400 долларов.
В одностраничном экземпляре заявления, написанного в 1973 году, перечислен ряд вопросов, на которые Джобс ответил в рукописной форме. Он рассказал о своем опыте работы с «компьютерами и калькуляторами».
Отвечая на поставленные вопросы почти 50 лет назад, будущий создатель iPhone отметил свои «выдающиеся способности в области электронных технологий или как инженера-конструктора». Он отметил свою специализацию на цифровых технологиях. Помимо этого, Джобс сообщил, что проживает недалеко от места, где находится «Hewlett-Packard».
В описании лота перечислены некоторые подробности, отраженные в заявлении Джобса. Например, там указано, что Джобс уже получил водительские права, но у него нет (стационарного) телефона, по которому с ним можно связаться. На вопрос о готовности к переезду Джобс ответил: «возможно, но маловероятно».
То же самое касается места проживания будущего миллиардера. Он не указал точного места, где можно его найти.
Считается, что это заявление Джобса относится ко времени, когда будущий соучредитель Apple бросил колледж Reed College в Портленде, штат Орегон. В заявлении Джобс сообщает, что по месту учебы он занимался «изучением английской литературы», указав тем самым, что у него нет подтвержденного технического бэкграунда.
Известно, что позднее Джобс присоединился к компании Atari в качестве технического специалиста, где стал работать со Стивом Возняком, прежде чем они основали Apple в 1976 году.
Утверждается, что документ, выставленный на аукцион, находится в хорошем состоянии, хотя на нем имеются «небольшие складки, легкие загрязнения и окантовка старой прозрачной липкой лентой по верхнему краю». В состав лота также вошли другие подлинные письма и сертификаты.
Аукцион был объявлен 24 февраля и продлился до 24 марта. Впервые заявление о приеме на работу было продано на аукционе в 2018 году за более чем 175 000 долларов. За три прошедших года цена лота выросла на 27%.
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