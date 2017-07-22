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Заявление Стива Джобса о приеме на работу продано на аукционе за 222 400 долларов

25 марта 2021, 10:13




Аукционная и оценочная компания Charterfield завершила 24 марта аукцион с продажей раритетного документа - заявления Стива Джобса о приеме на работу. Оно было заполнено лично им в рукописной форме. Документ датируется 1973 годом.

Впервые этот документ был продан на аукционе в 2018 году за более чем 175 000 долларов. На этот раз его окончательная цена поднялась до 222 400 долларов.

В одностраничном экземпляре заявления, написанного в 1973 году, перечислен ряд вопросов, на которые Джобс ответил в рукописной форме. Он рассказал о своем опыте работы с «компьютерами и калькуляторами».

Заявление Стива Джобса о приеме на работу продано на аукционе за 222 400 долларов


Отвечая на поставленные вопросы почти 50 лет назад, будущий создатель iPhone отметил свои «выдающиеся способности в области электронных технологий или как инженера-конструктора». Он отметил свою специализацию на цифровых технологиях. Помимо этого, Джобс сообщил, что проживает недалеко от места, где находится «Hewlett-Packard».

В описании лота перечислены некоторые подробности, отраженные в заявлении Джобса. Например, там указано, что Джобс уже получил водительские права, но у него нет (стационарного) телефона, по которому с ним можно связаться. На вопрос о готовности к переезду Джобс ответил: «возможно, но маловероятно».

То же самое касается места проживания будущего миллиардера. Он не указал точного места, где можно его найти.

Заявление Стива Джобса о приеме на работу продано на аукционе за 222 400 долларов


Считается, что это заявление Джобса относится ко времени, когда будущий соучредитель Apple бросил колледж Reed College в Портленде, штат Орегон. В заявлении Джобс сообщает, что по месту учебы он занимался «изучением английской литературы», указав тем самым, что у него нет подтвержденного технического бэкграунда.

Известно, что позднее Джобс присоединился к компании Atari в качестве технического специалиста, где стал работать со Стивом Возняком, прежде чем они основали Apple в 1976 году.

Утверждается, что документ, выставленный на аукцион, находится в хорошем состоянии, хотя на нем имеются «небольшие складки, легкие загрязнения и окантовка старой прозрачной липкой лентой по верхнему краю». В состав лота также вошли другие подлинные письма и сертификаты.

Аукцион был объявлен 24 февраля и продлился до 24 марта. Впервые заявление о приеме на работу было продано на аукционе в 2018 году за более чем 175 000 долларов. За три прошедших года цена лота выросла на 27%.



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