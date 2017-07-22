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Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G 5G раскрыт до официального анонса

25 марта 2021, 12:43




Уже совсем скоро Qualcomm объявить о выпуске нового чипсета в «почти флагманской» серии Snapdragon 700. Это новая мобильная платформа Snapdragon 780G 5G. Она предоставит процессор с улучшенным набором характеристик, более мощный графический процессор, новое поколении AI Engine и многое другое.

Новый чипсет еще не анонсирован, но эксперты немецкого издания Winfuture.de сумели обнаружить в сети подготовленный пресс-релиз, а также узнать некоторые другие сведения, относящиеся к новой платформе. Появление этой информации объясняется тем, что Qualcomm по ошибке выложила анонс в сеть, сделав его доступным раньше срока. Эту информация успел «утащить» робот Google. Сейчас страница с новым анонсом Qualcomm недоступна.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G


Как уже понятно, Snapdragon 780G 5G относится к поколению чипов, использующих 5-нм техпроцесс, аналогичный топовому чипсету Qualcomm Snapdragon 888. Новый 8-ядерный процессор Snapdragon 780G 5G оснащен двумя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Производство осуществляет завод Samsung.

В роли графического процессора выступает Adreno 642, имеющий поддержку 10-битных HDR-игр. Благодаря ему, можно рассчитывать на сверхплавные переходы в динамичных сценах, которыми изобилуют мобильные игры, а также на обновляемые драйверы, что позволяет улучшать работу процессора в процессе его эксплуатации.

В набор чипсета входит новый тройной ISP-модуль. Его анонс состоялся в декабре 2020 года, и теперь он впервые появится в серии Snapdragon 700. Модуль носит название Spectra 570 и позволяет делать снимки одновременно с трех камер. Другими словами, камерный блок может одновременно делать снимки с зум-, широкоугольного и сверхширокоугольного объективов, получая на выходе готовый результат.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G


В пресс-релизе Qualcomm упоминается, что ISP-модуль имеет «новую архитектуру для работы в условиях низкой освещенности, которая позволяет получать фотографии профессионального качества при любом освещении». Новый блок ISP позволяет также осуществлять видеозахват 4K HDR.

Чипсет Snapdragon 780G 5G поставляется вместе с AI Engine 6-го поколения на базе Hexagon 770. Его производительность оценивается на уровне 12 TOPS - это вдвое выше, чем у предшественника. Есть также Qualcomm Sensing Hub второго поколения, позволяющий использовать ИИ для обработки аудио.

Qualcomm Snapdragon 780G 5G


В роли модема представлен радиочастотный модуль Snapdragon X53 5G. Он обеспечивает скорость загрузки до 3,3 Гбит/с на частотах sub 6 ГГц. В состав чипсета входит также процессор Qualcomm FastConnect 6900, позволяющий поддерживать соединения Wi-Fi 6 со скоростью до 3,6 Гбит/с. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 с теми же набором функций, которые предоставляет Snapdragon 888, и новая технология Snapdragon Sound.

Первые коммерческие устройства на базе нового чипсета появятся во втором квартале этого года. По оценкам WinFuture, дебют чипсета можно ожидать в модели Xiaomi Mi 11 Lite 5G.



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