Компания Logitech выпустила три новых компьютерных аксессуара в общем стиле для оснащения беспроводного игрового компьютера «правильным» боевым комплектом. Это беспроводная механическая клавиатура G613, беспроводная мышь G603 и сверхширокий коврик для мыши G840. Все продукты уже выпущены за пределами Китая, но на китайский рынок они попали впервые. Зато их объединение позволило более отчетливо увидеть стиль, предлагаемый Logitech для геймеров.
В беспроводной мыши G603 используются оптические датчики Hero нового поколения. Компания относит их к числу самых передовых решений для игрового рынка. Датчики отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью - их энергопотребление снижено в 10 раз. Благодаря HERO 25K мышь имеет чувствительность до 25 600 DPI.
Сильной стороной новой мыши со свежим датчиком является то, что он может обеспечить время отклика 1 мс и плавную регулировку чувствительности в диапазоне от 200 до 12 000 DPI. Мышь G603 оснащена шестью программируемыми кнопками и сверхбыстрым беспроводным приемником Lightspeed. Модель поддерживает подключение по Bluetooth.
Новая мышь питается от двух батареек AA. Они способны выдержать до 500 часов игры в режиме Hi (1 мс). Срок работы батареек в режиме Lo (частота отслеживания 8 мс) составляет 18 месяцев.
Беспроводная механическая игровая клавиатура Logitech G613 оснащена аналогичным беспроводным приемником Lightspeed. Клавиатура поддерживает подключение по Bluetooth. На левой стороне расположены 6 программируемых игровых клавиш G. Конструкция механических клавиш клавиатуры использует переключатели ROMER-G, которые, по заявлению Logitech, на 25% быстрее и на 40% долговечнее стандартных механических переключателей.
В новой клавиатуре нет встроенного аккумулятора, питание осуществляется от двух батареек AA. Срок работы - до 18 месяцев.
Новые устройства продаются по следующим ценам: мышь G603 стоит 70 долларов (5300 руб.), клавиатура G613 продается за 150 долларов (11 400 руб.), а коврик G840 для мыши - 50 долларов (3800 руб.).
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