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Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатура G613 и коврик G840

25 марта 2021, 13:42




Компания Logitech выпустила три новых компьютерных аксессуара в общем стиле для оснащения беспроводного игрового компьютера «правильным» боевым комплектом. Это беспроводная механическая клавиатура G613, беспроводная мышь G603 и сверхширокий коврик для мыши G840. Все продукты уже выпущены за пределами Китая, но на китайский рынок они попали впервые. Зато их объединение позволило более отчетливо увидеть стиль, предлагаемый Logitech для геймеров.

Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатуру G613 и коврик G840


В беспроводной мыши G603 используются оптические датчики Hero нового поколения. Компания относит их к числу самых передовых решений для игрового рынка. Датчики отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью - их энергопотребление снижено в 10 раз. Благодаря HERO 25K мышь имеет чувствительность до 25 600 DPI.

Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатуру G613 и коврик G840


Сильной стороной новой мыши со свежим датчиком является то, что он может обеспечить время отклика 1 мс и плавную регулировку чувствительности в диапазоне от 200 до 12 000 DPI. Мышь G603 оснащена шестью программируемыми кнопками и сверхбыстрым беспроводным приемником Lightspeed. Модель поддерживает подключение по Bluetooth.

Новая мышь питается от двух батареек AA. Они способны выдержать до 500 часов игры в режиме Hi (1 мс). Срок работы батареек в режиме Lo (частота отслеживания 8 мс) составляет 18 месяцев.

Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатуру G613 и коврик G840


Беспроводная механическая игровая клавиатура Logitech G613 оснащена аналогичным беспроводным приемником Lightspeed. Клавиатура поддерживает подключение по Bluetooth. На левой стороне расположены 6 программируемых игровых клавиш G. Конструкция механических клавиш клавиатуры использует переключатели ROMER-G, которые, по заявлению Logitech, на 25% быстрее и на 40% долговечнее стандартных механических переключателей.

В новой клавиатуре нет встроенного аккумулятора, питание осуществляется от двух батареек AA. Срок работы - до 18 месяцев.

Новые устройства продаются по следующим ценам: мышь G603 стоит 70 долларов (5300 руб.), клавиатура G613 продается за 150 долларов (11 400 руб.), а коврик G840 для мыши - 50 долларов (3800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Viper 8KHz. Razer Viper 8KHz - это, пожалуй, лучшее олицетворение девиза Razer: «Сделано геймерами для геймеров». В ней есть всё, что нужно истинным геймерам. Это и сенсор Razer Focus+ с разрешением 20000 DPI, и надёжные оптические переключатели Razer, и, что самое главное, технология HyperPolling с потрясающей частотой опроса сенсора в 8000 Гц. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров".

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