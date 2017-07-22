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Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения

25 марта 2021, 15:04




Компания Lenovo объявила о выпуске новой серии учебных ноутбуков. Они предназначены для использования в образовательных учреждениях и оснащены операционными системами Windows и ChromeOS. По их конструкции можно решить, что они разработаны для применения в боевых условиях: школьники и студенты явно воспримут это как достоинство.

Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения


Новые модели работают на процессорах AMD и Intel, используют конструкцию «раскладушка» или «трансформер», предоставляют подключения USB Type-C и многое другое.

Новая серия разработана с расчетом на дистанционное обучение. Поэтому главным принципом при разработке, которого придерживались инженеры Lenovo, было обеспечение высокой надежности в работе и живучесть конструкции в сложных условиях эксплуатации. Поэтому все модели соответствуют военному стандарту MIL-SPEC 801H, имеют усиленные порты и петли, оснащены резиновыми бамперами для защиты от случайных падений и используют стекло Corning Gorilla Glass для повышенной защиты экрана.

Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения


Ноутбуки Lenovo 14w и 14e работают на процессорах AMD, которые лучше подходят для хромбуков. Модели Lenovo 500e и 500w работают на новых процессорах Intel Celeron N5100 и Intel Pentium N6000, соответственно. В ноутбуках Lenovo 100e и 300e установлены процессоры AMD, в ноутбуках Lenovo 100w и 300w - процессоры AMD 3015e.

Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения


Все модели ноутбуков поддерживают быструю зарядку, имеют порт HDMI, предоставляют опциольную поддержку Intel WiFi 6 и оснащены веб-камерой с физической шторкой, которая поможет сохранить конфиденциальность.

Цена:

  • Lenovo 14w Gen 2: 334 доллара (25 300 руб.)
  • Lenovo 14e Gen 2: 334 доллара (25 300 руб.)
  • Lenovo 100e Gen 3: 299 долларов (22 700 руб.)
  • Lenovo 300e Gen 3: 359 долларов (27 200 руб.)
  • Lenovo 500e Gen 3: 429 долларов (32 500 руб.)
  • Lenovo 100w Gen 3: 299 долларов (22 700 руб.)
  • Lenovo 300w Gen 3: 359 долларов (27 200 руб.)
  • Lenovo 500w Gen 3: 429 долларов (32 500 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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