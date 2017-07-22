Тайваньская компания A4Tech обновила мейнстримовую серию компьютерных аксессуаров Fstyler, добавив в продуктовую линейку новые цветовые решения. Обновление линейки Fstyler представлено мышами FM12 и FM12S и специальным набором F1512, состоящим из клавиатуры FK15 и мыши FM12. Все продукты призваны обеспечить эффективное управление и комфорт при работе с файлами и веб-серфингом в условиях офиса.
Мышь FM12 и ее модификация FM12S относятся к числу оптимальных офисных «лошадок». Их главные особенности - прочный корпус и большой ресурс, который оценивается в 5 млн нажатий. Модели FM12 и FM12S имеют симметричную форму, что делает их доступными для левшей и правшей.
Главное отличие модели FM12S от FM12 - использование технологии бесшумного клика. Работа с этими моделями не отвлекает окружающих громким срабатыванием клавиш, что свойственно большинству компьютерных мышек.
Новые устройства оснащены оптическим сенсором PixArt с разрешением 1200 DPI для плавного и точного управления курсором. Широкое четырехпозиционное колесо прокрутки отличается хорошей скоростью и удобством взаимодействия с документами и веб-страницами: скроллить можно в четырех направлениях.
Модели FM12 и FM12S поддерживают опцию "8-в-одном". Это подразумевает возможность перепрограммирования их клавиш на выполнение альтернативных действий.
Комплект периферии A4Tech F1512 состоит из клавиатуры FK15 и мышки F12. Полноразмерная клавиатура с блоком NUM-клавиш обеспечивает удобство при работе с функциями калькулятора.
Несмотря на традиционный вид, характерный для офисных клавиатур, новая модель клавиатуры FK15 выглядит более интересно за счет кейкапов с закругленными гранями. На эргономичных клавишах есть удобные углубления для предотвращения соскальзывания пальцев. Кнопки отличаются мягким срабатыванием и имеют короткий ход, что положительно сказываются на шумовых характеристиках клавиатуры. Предусмотрены также дренажные отверстия для защиты от пролива жидкостей: например, горячего кофе или чая.
Мультимедийные функции вынесены в отдельный блок из двенадцати функциональных F-кнопок. Они активируются через взаимодействие с клавишей FN.
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