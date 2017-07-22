РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

A4Tech выпустил манипуляторы FM12 и FM12S в новой офисной расцветке

25 марта 2021, 16:26




Тайваньская компания A4Tech обновила мейнстримовую серию компьютерных аксессуаров Fstyler, добавив в продуктовую линейку новые цветовые решения. Обновление линейки Fstyler представлено мышами FM12 и FM12S и специальным набором F1512, состоящим из клавиатуры FK15 и мыши FM12. Все продукты призваны обеспечить эффективное управление и комфорт при работе с файлами и веб-серфингом в условиях офиса.

Мышь FM12 и ее модификация FM12S относятся к числу оптимальных офисных «лошадок». Их главные особенности - прочный корпус и большой ресурс, который оценивается в 5 млн нажатий. Модели FM12 и FM12S имеют симметричную форму, что делает их доступными для левшей и правшей.

A4Tech выпустил манипуляторы FM12 и FM12S в новой офисной расцветке


Главное отличие модели FM12S от FM12 - использование технологии бесшумного клика. Работа с этими моделями не отвлекает окружающих громким срабатыванием клавиш, что свойственно большинству компьютерных мышек.

Новые устройства оснащены оптическим сенсором PixArt с разрешением 1200 DPI для плавного и точного управления курсором. Широкое четырехпозиционное колесо прокрутки отличается хорошей скоростью и удобством взаимодействия с документами и веб-страницами: скроллить можно в четырех направлениях.

Модели FM12 и FM12S поддерживают опцию "8-в-одном". Это подразумевает возможность перепрограммирования их клавиш на выполнение альтернативных действий.

Комплект периферии A4Tech F1512 состоит из клавиатуры FK15 и мышки F12. Полноразмерная клавиатура с блоком NUM-клавиш обеспечивает удобство при работе с функциями калькулятора.

Несмотря на традиционный вид, характерный для офисных клавиатур, новая модель клавиатуры FK15 выглядит более интересно за счет кейкапов с закругленными гранями. На эргономичных клавишах есть удобные углубления для предотвращения соскальзывания пальцев. Кнопки отличаются мягким срабатыванием и имеют короткий ход, что положительно сказываются на шумовых характеристиках клавиатуры. Предусмотрены также дренажные отверстия для защиты от пролива жидкостей: например, горячего кофе или чая.

Мультимедийные функции вынесены в отдельный блок из двенадцати функциональных F-кнопок. Они активируются через взаимодействие с клавишей FN.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Viper 8KHz. Razer Viper 8KHz - это, пожалуй, лучшее олицетворение девиза Razer: «Сделано геймерами для геймеров». В ней есть всё, что нужно истинным геймерам. Это и сенсор Razer Focus+ с разрешением 20000 DPI, и надёжные оптические переключатели Razer, и, что самое главное, технология HyperPolling с потрясающей частотой опроса сенсора в 8000 Гц. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров".

Читайте также:

  • Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатуру G613 и коврик G840
  • Элегантные умные часы OnePlus Watch умеют отслеживать более 100 метрик
  • Apple внедрит в гарнитуру смешанной реальности функции контроля движением глаз
  • Xiaomi выпустила складной, всегда сухой зонтик-универсал с флэш-фонариком
  • Новая модель дрона DJI с революционной системой управления FPV уже в России

    • следующая новость
    Геймерские проводные гарнитуры AOC GH200 и GH300 подходят для игр всех стилей

    предыдущая новость
    Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 марта, 2021

    Геймерские проводные гарнитуры AOC GH200 и GH300 подходят для игр всех стилей

    A4Tech выпустил манипуляторы FM12 и FM12S в новой офисной расцветке

    Новая серия учебных ноутбуков Lenovo разработана для боевых условий применения

    Logitech анонсировала боевой комплект мобильного геймера: мышь G603, клавиатура G613 и коврик G840

    Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 780G 5G раскрыт до официального анонса

    Заявление Стива Джобса о приеме на работу продано на аукционе за 222 400 долларов

    24 марта, 2021

    Huawei готовится выпускать 5-нм чипы Kirin 9000L через Samsung Foundry

    Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая

    В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace

    Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года

    Первые 7-нм процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году

    Qualcomm создает игровую Android-консоль наподобие Nintendo Switch

    BOE впервые начнет поставлять гибкие OLED-панели для смартфонов Samsung

    be quiet! выпустил универсальную систему водяного охлаждения Silent Loop 2 премиум класса

    Весенняя распродажа Banggood 2021: осталось всего несколько дней

    Цены на комплектующие могут резко подскочить из-за аварии в Суэцком канале

    Новые флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro оснащены оптикой Hasselblad и чипсетом SD 888

    Элегантные умные часы OnePlus Watch умеют отслеживать более 100 метрик

    23 марта, 2021

    DeepCool выпустил новый корпус MATREXX 40 3FS для систем mATX

    6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870

    ССЫЛКИ