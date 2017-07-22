Компания AOC нарастила свой модельный ряд аксессуаров для геймеров двумя игровымигарнитурами AOC GH200 и GH300. Обе модели объединяют стильный дизайн, лёгкая и комфортная конструкция с мощными 50-мм драйверами при наличии съёмного микрофона.
Обе модели оборудованы кабелем в оплётке со встроенным пультом ДУ. Геймерский стиль выражается необычной расцветкой, где сочетаются цветовые элементы «оружейной стали» в GH200 и красные вставки в модели GH300.
Главное различие между моделями: стерео гарнитура GH200 оснащена стандартным разъёмом 3,5 мм, тогда как старшая модель GH300 подключается к системе через порт USB и позиционируется как устройство премиум-класса с поддержкой виртуального объёмного звука 7.1 и RGB-подсветки.
Поддержка виртуального звука 7.1 в AOC GH300 важна прежде всего для геймеров, которым нравятся многопользовательские шутеры. Объёмный звук позволяет определять местонахождение соперников и понимать их намерения ещё до появления на экране. Звуковые эффекты в играх помогают лучше ориентироваться и дополняют эффект присутствия.
Высокое качество звука важно не только в шутерах от первого лица, но и в сюжетно-ориентированных жанрах и ролевых играх. Оно дает возможность наслаждаться эпичным саундтреком и диалогами, помогает слушать в гоночных и авиасимуляторах, как в разных условиях работают двигатель и другие механизмы.
Высокое качество звука в гарнитурах AOC GH200 и GH300 достигается за счет использования 50-миллиметровых неодимовых драйверов с сопротивлением 32 Ом (± 15%) и поддержкой диапазона частот от 20 Гц до 20 кГц.
Дополнительную пользу дает съёмный микрофон, который служит для общения во внутриигровом чате или приложениях для голосовой связи. Всенаправленный микрофон располагается на гибкой штанге, что позволяет добиться оптимального уровня комфорта и качества звука при доступной поддержке частотного диапазона 100 Гц - 10 кГц. Микрофон фильтрует высоко- и низкочастотные шумы для чёткой передачи голоса.
Амбушюры выполнены из качественной искусственной кожи с наполнителем из пены с эффектом памяти. Драйверы гарнитуры защищены металлической сеткой, регулируемое оголовье с металлическим каркасом помогает настроить её под размер головы.
Гарнитура AOC GH200 оснащена кабелем в оплётке длиной 2 м с разъёмом 3,5 мм. В комплекте есть Y-разветвитель, который пригодится при необходимости разделить выходы микрофона и наушников для подключения к системе. Встроенный пульт ДУ позволяет управлять громкостью звука и включать или отключать микрофон.
В модели AOC GH300 также используется 2-м кабель, но для подключения к системе предусмотрен интерфейс USB. Эта гарнитура поддерживает звук студийного качества 24 бит/96 кГц. Помимо защитной металлической сетки на чашках наушников размещены элементы RGB-подсветки, которая поддерживает 4 режима работы («дышащая», цикличная, статичная и без подсветки). Управлять подсветкой можно при помощи встроенного в кабель пульта ДУ. На съёмной штанге микрофона расположен светодиодный индикатор.
Игровые гарнитуры AOC GH200 и GH300 появятся в продаже по рекомендованной розничной цене 3819 и 4969 рублей соответственно.
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