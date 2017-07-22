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Samsung выпустила первые в отрасли модули памяти DDR5 на базе HKMG

25 марта 2021, 19:02




Компания Samsung Electronics объявила о расширении своего портфеля модулей памяти DDR5, став первым в отрасли производителем модулей DDR5 объемом 512 Гбайт по технологии High-K Metal Gate (HKMG).

Технология HKMG (High-K/Metal Gate) выстроена на использовании диэлектриков с высоким значением диэлектрической постоянной и металлических затворов. Благодаря тому, что используемый материал обладает большей диэлектрической проницаемостью, чем у диоксида кремния, новые образцы памяти демонстрируют значительный прирост производительности по сравнению с традиционными чипами, работающими при аналогичных рабочих напряжениях.

Samsung выпустила первые в отрасли модули памяти DDR5 на базе HKMG


Заменив изолятор материалом HKMG, DDR5 от Samsung позволяет уменьшить утечку. Новая память будет потреблять примерно на 13% меньше энергии, что делает ее особенно подходящей для центров обработки данных, где энергоэффективность становится все более важной.

По оценкам, прирост производительности может достигать до 40% по сравнению с обычными образцами, выпущенные по тем же проектным нормам. По данным Samsung, выбор HKMG обеспечивает двухкратный рост производительности по сравнению с DDR4 и может достигать 7200 Мбит/с.

Новая DDR5 предназначена для поддержки вычислений с высокой пропускной способностью в суперкомпьютерах, системах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения ( ML), а также для анализа данных.

Процесс HKMG впервые в отрасли был внедрен в памяти Samsung GDDR6 в 2018 году.



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