Начиная с сборки Windows 10 под номером 21343, Microsoft обновила среду выполнения Windows Sandbox, которая была разработана и оптимизирована для контейнерных сценариев. Ожидается, что нововведение позволит значительно повысить быстродействие и удобство работы с механизмом «Песочницы». Microsoft не ожидает, что внесенные изменение могут негативно повлиять на логику работы самого механизма.
Windows Sandbox - это изолированная временная среда для Рабочего стола. В этой среде можно запускать программное обеспечение, которое пользователь по той или иной причине считает ненадежным.
Запуск в этой среде гарантирует отсутствие вредного воздействия на компьютер со стороны запускаемой программы. Любое приложение, установленное в Windows Sandbox, распространяет свое влияние только в пределах «Песочницы». Оно не может повлиять на что-либо другое, находящееся на основном компьютере (хосте). После закрытия среды выполнения Windows Sandbox все установленное в нем программное обеспечение со всеми его файлами и состоянием удаляются безвозвратно.
Впервые инструмент Windows Sandbox был добавлен в майском обновлении Windows 10. После этого у пользователей появилась возможность запускать «Песочницу». С момента первого релиза функция Windows Sandbox работала в формате специальных контейнеров (Windows Container), интегрированных в Windows 10.
Отличие новой версии «Песочницы» состоит в том, что раньше среда, в которой выполнялись контейнеры и где размещались их данные, «пересекалась» с хостом системы. Это приводило к снижению производительности, а время запуска «Песочницы» растягивалось на длительный промежуток времени.
В новой сборке реализована новая среда выполнения контейнеров. Появился изолированный от хоста запуск приложений и веб-страниц в виртуальном окружении. Теперь запускаемые внутри Windows Sandbox приложения будут работать гораздо быстрее, при этом значительно ускорится старт «Песочницы».
Windows Sandbox доступен только в Windows 10 Pro и Enterprise. Улучшения затронут также запуск Application Guard в Microsoft Defender.
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