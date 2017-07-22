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Microsoft существенно улучшила производительность Windows Sandbox в Windows 10

25 марта 2021, 21:00




Начиная с сборки Windows 10 под номером 21343, Microsoft обновила среду выполнения Windows Sandbox, которая была разработана и оптимизирована для контейнерных сценариев. Ожидается, что нововведение позволит значительно повысить быстродействие и удобство работы с механизмом «Песочницы». Microsoft не ожидает, что внесенные изменение могут негативно повлиять на логику работы самого механизма.

Windows Sandbox - это изолированная временная среда для Рабочего стола. В этой среде можно запускать программное обеспечение, которое пользователь по той или иной причине считает ненадежным.

Microsoft существенно улучшила производительность Windows Sandbox в Windows 10


Запуск в этой среде гарантирует отсутствие вредного воздействия на компьютер со стороны запускаемой программы. Любое приложение, установленное в Windows Sandbox, распространяет свое влияние только в пределах «Песочницы». Оно не может повлиять на что-либо другое, находящееся на основном компьютере (хосте). После закрытия среды выполнения Windows Sandbox все установленное в нем программное обеспечение со всеми его файлами и состоянием удаляются безвозвратно.

Впервые инструмент Windows Sandbox был добавлен в майском обновлении Windows 10. После этого у пользователей появилась возможность запускать «Песочницу». С момента первого релиза функция Windows Sandbox работала в формате специальных контейнеров (Windows Container), интегрированных в Windows 10.

Microsoft существенно улучшила производительность Windows Sandbox в Windows 10


Отличие новой версии «Песочницы» состоит в том, что раньше среда, в которой выполнялись контейнеры и где размещались их данные, «пересекалась» с хостом системы. Это приводило к снижению производительности, а время запуска «Песочницы» растягивалось на длительный промежуток времени.

В новой сборке реализована новая среда выполнения контейнеров. Появился изолированный от хоста запуск приложений и веб-страниц в виртуальном окружении. Теперь запускаемые внутри Windows Sandbox приложения будут работать гораздо быстрее, при этом значительно ускорится старт «Песочницы».

Windows Sandbox доступен только в Windows 10 Pro и Enterprise. Улучшения затронут также запуск Application Guard в Microsoft Defender.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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