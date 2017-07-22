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Прошло 20 лет с момента выпуска первой Mac OS X

25 марта 2021, 21:41




24 марта 2001 года, два десятилетия назад, пользователям во всем мире стала доступна новая операционная система Mac OS X. Эта проприетарная система, созданная Apple, породила целое семейство операционных систем macOS. На сегодняшний день она является второй по распространённости ОС для настольных систем после Windows.

Изначально объявленная как Mac OS X, система была переименована в 2012 году в OS X, а в 2016 году она стала называться macOS.

Прошло 20 лет с момента первого выпуска Mac OS X


Конечно, Mac OS X (или macOS, как ее стали называть позже) не дожила до своего 20-летия. Прошлогоднее обновление macOS Big Sur стало поводом для перехода к версии 11. К основным изменениям macOS Big Sur относят новый пользовательский интерфейс и поддержку процессоров на архитектуре ARM. К изменениям относят также отказ от расширений ядра, что повышает защиту системы от уязвимостей при установке программного обеспечения, её легковесность, а также поддержку приложений iOS и iPadOS.

Несмотря на то, что macOS работала на процессорах x86 и ARM, получив затем тесную связь с iOS и iPadOS, сегодняшняя macOS по-прежнему является прямым потомком оригинальной версии Mac OS X.

Первый выпуск Mac OS X, получивший название Cheetah, был довольно «глючным». Но в ней появился ряд инструментов, которые присутствуют в операционной системе и поныне. Это - док-станция Dock, которая, несмотря на усовершенствования и добавленные функции, по-прежнему является механизмом, задуманным в самом начале. До сих пор в пользовательском интерфейсе можно найти следы от его первого варианта Aqua в версии Cheetah.

Наибольшее влияние Mac OS X проявилось в создании и поддержке мобильной iOS. Хотя самой популярной ОС для настольных компьютеров в 2021 году принадлежит Windows, а самой популярной ОС для мобильных систем принято считать Android, Mac OS X продолжает оказывать огромное влияние, прежде всего в виде поддержки iOS. На сегодняшний день macOS входит в тройку лидеров рынка, сохраняет свою привлекательность, благодаря красивому интерфейсу и широкой функциональности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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