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Microsoft решила «перекрасить» Windows 10

25 марта 2021, 22:55




Microsoft решила «перекрасить» Windows 10. Компания опубликовала новый набор системных значков, которые значительно отличаются от прежних вариантов.

Новые значки появились в недавно выпущенном обновлении Windows 10 Insider Preview Build 21343.

Microsoft решила «перекрасить» Windows 10


Обновление пользовательского интерфейса включает новые системные значки для популярных элементов, таких как «Рабочий стол», «Документы», «Загрузки», «Изображения», «Музыка» и т.д. Фактически значки всех Системных папок поменяли свой дизайн.

Отличия состоят не только изменении формы значков, но и в появлении цветных обозначений на них. Они напоминают значки из среды Рабочего стола Linux.

Microsoft решила «перекрасить» Windows 10


Предположительно, цель введения новых обозначений состоит в том, Microsoft старается добиться сквозного универсального дизайна, чтобы облегчить работу с приложениями.

Графика значков кажется более простой. Однако, как считают некоторые эксперты, эта простота, вероятно, как-то связана с появлением Удаленного Рабочего стола / Виртуального Рабочего стола. Известно, что в этом случае, особенно при работе через сервер VDI, значительно снижается пропускная способность сети в Windows 10. Возможно, Microsoft намерена внести визуальные обозначения, чтобы наглядно указать через интерфейс место размещения объектов, их оцениваемую производительность и доступность.

Microsoft решила «перекрасить» Windows 10


Отмечается, что текущие системные значки Windows 10 появились в процессе эволюции от значков предыдущих версий Windows.

Ожидается, что Microsoft расскажет о назначении новых элементов пользовательского интерфейса на ближайших специальных мероприятиях.



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