Microsoft решила «перекрасить» Windows 10. Компания опубликовала новый набор системных значков, которые значительно отличаются от прежних вариантов.
Новые значки появились в недавно выпущенном обновлении Windows 10 Insider Preview Build 21343.
Обновление пользовательского интерфейса включает новые системные значки для популярных элементов, таких как «Рабочий стол», «Документы», «Загрузки», «Изображения», «Музыка» и т.д. Фактически значки всех Системных папок поменяли свой дизайн.
Отличия состоят не только изменении формы значков, но и в появлении цветных обозначений на них. Они напоминают значки из среды Рабочего стола Linux.
Предположительно, цель введения новых обозначений состоит в том, Microsoft старается добиться сквозного универсального дизайна, чтобы облегчить работу с приложениями.
Графика значков кажется более простой. Однако, как считают некоторые эксперты, эта простота, вероятно, как-то связана с появлением Удаленного Рабочего стола / Виртуального Рабочего стола. Известно, что в этом случае, особенно при работе через сервер VDI, значительно снижается пропускная способность сети в Windows 10. Возможно, Microsoft намерена внести визуальные обозначения, чтобы наглядно указать через интерфейс место размещения объектов, их оцениваемую производительность и доступность.
Отмечается, что текущие системные значки Windows 10 появились в процессе эволюции от значков предыдущих версий Windows.
Ожидается, что Microsoft расскажет о назначении новых элементов пользовательского интерфейса на ближайших специальных мероприятиях.
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