Motorola анонсировала выпуск бюджетного смартфона Moto G50 5G. Поскольку бюджетный сегмент диктует свои правила, то акценты расставлены на добротный технический уровень, удобный для повседневного использования дизайн и, конечно, невысокую цену.
Moto G50 5G поставляется с 4 Гбайт оперативной памяти и 64/128 Гбайтной «обоймой» встроенной памяти. На выбор предлагается два цвета - Aqua Green (Бирюзовый) и Steel Grey (Серый). Стартовая цена - от 249,99 евро (22 200 руб.) до 269 евро (24 000 руб.).
Дизайн Motorola Moto G50 5G напоминает уже знакомый многим смартфон Moto G30: 6,5-дюймовый дисплей Max Vision с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и каплевидной выемкой для 13-мегапиксельной селфи-камеры с диафрагмой f/2.2. Частота обновления дисплея - 90 Гц, плотность пикселей - 269 PPI, соотношение сторон - 20:9, соотношение площади экрана к корпусу - 85%. Задняя панель изготовлена из поликарбоната. Другими словами, добротный «молодец» на каждый день.
Внутри установлен чипсет Snapdragon 480 5G (2 х 2,0 ГГц, 6 х 1,8 ГГц Kryo 540 и графический процессор Adreno 619). По названию понятно, что попав в страну с поддержкой 5G, обладатель этого смартфона не будет чувствовать себя «серой вороной».
Что касается камер, то здесь полный порядок: основной 48-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/1,7, 5-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/2,4 для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f/2,4. Камеры отвечают требованиям HDR на полноту цветопередачи, есть Active-режим, профессиональный режим, портретный режим, съемка видео с возможностью замедленного (Timelapse) и ускоренного (Hyperlapse) воспроизведения и многое другое.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт отвечает запросам «рыцаря дорог».
Датчик отпечатков пальцев находится на задней панели. Поддерживается функция разблокировки по лицу. Имеются 3,5 мм аудиоразъем и порт Type-C.
Телекоммуникационный набор также вполне ожидаемый: Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC, GNSS (GPS, A- GPS, ГЛОНАСС, Galileo).
Операционная система - Android 11.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".