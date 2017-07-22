Chuwi CoreBook Xe станет одним из первых ноутбуков с дискретной графикой Intel DG1
26 марта 2021, 10:35
На правах рекламы.
На выставке CES 2020 компания Intel представила свою первую за долгое время дискретную видеокарту DG1, получившую название Iris Xe Max. Видеокарта ориентирована на потребительский рынок ноутбуков, нарушая монополию NVIDIA и AMD. И новый Chuwi CoreBook Xe станет первым ноутбуком с видеокартой Intel DG1. Он появится на мировом рынке в апреле 2021 года и, как ожидается, получит ценник в $599.
Intel DG1 использует новую архитектуру XE и 10-нм техпроцесс. Видеокарта имеет 96 исполнительных блоков, 768 потоковых процессоров, работает на тактовой частоте 1,65 ГГц и оснащается 4 Гбайт видеопамяти. Кроме того, DG1 поддерживает технологию Intel Deeplink, которая значительно повышает производительность при кодировании видео. В Intel утверждают, что интегрированная XE-графика в Tiger Lake сможет похвастаться вдвое большей производительность при обработке графики по сравнению с предыдущим поколением! На выставке CES Intel продемонстрировала, как плавно она работает с AAA-игрой Destiny 2.
Intel DG1 смогла обойти видеокарту Nvidia MX450 в DX12, а её производительность была близка к возможностям GTX 1050 TI MAX-Q. DG1 улучшает визуальные эффекты для максимального расширения возможностей ноутбука.
Характеристики Iris Xe MAX (DG1)
Количество шейдеров: 768 (96 EU)
Количество блоков текстурирования: 48
Количество блоков растеризации: 24
Тактовая частота: 1650 МГц
Производительность FP32 (пиковая): 2.46 TFLOPs
Видеопамять: 4 Гбайт, LPDDR4X-4266
Ширина шины памяти: 128 бит
TDP: 25 Вт
Архитектура: Xe-LP
Будучи глобальным стратегическим партнером Intel, компания Chuwi получила возможность приоритетного внедрения графики Intel DG1. CoreBook Xe выйдет весной 2021 года и станет одним из первых ноутбуков, которые будут поставляться с дискретной видеокартой Intel DG1.
Сообщается, что Chuwi CoreBook Xe позиционируется в качестве портативного бизнес-ноутбука. Он фокусируется на эффективной мобильной производительности. CoreBook Xe использует процессор Intel Core i5-10210U 10-го поколения с четырьмя ядрами, восемью потоками и тактовой частотой до 4,2 ГГц. Используемую в нём графику Intel DG1 Iris Xe Max можно сравнить с дискретной видеокартой Geforce MX450 в современных высококлассных моделях. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. В нём установлены 8 Гбайт ОЗУ DDR4 и SSD объёмом 256 Гбайт, а также предусмотрена возможность расширения SSD до 1 Тбайт.
В 2021 года индустрия ПК испытала новый импульс в своём развитии, которому суждено привести к экстраординарной конкуренции на рынке. И новый Chuwi CoreBook Xe стал ответом Chuwi на вызовы 2021 года.