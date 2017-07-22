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Флагман Moto G100 позволяет заменить полноценный настольный компьютер

26 марта 2021, 11:35




Компания Motorola анонсировала выпуск субфлагманского смартфона Moto G100, оснащенного одним из лучших чипсетов Snapdragon 870. Попутно в новую модель «влили» ряд новых ингредиентов, которых нет во многих телефонах флагманской категории.

Производитель относит 6,7-дюймовый LCD-экран Moto G100 к типу CinemaVision. Такой экран способен передавать опыт, характерный для просмотра кино на большом экране. Это ощущение складывается из многочисленных факторов, но об этом по порядку.

Флагман Moto G100 позволяет соорудить полноценный настольный компьютер


Дисплей Moto G100 поддерживает частоту обновления 90 Гц и отвечает требованиям HDR10, которые отражают высокий уровень цветопередачи. Максимальная яркость - 560 нит, разрешение - Full HD+ (2520х1080 пикселей).

В левом верхнем углу дисплея размещены два круглых отверстия для фронтальных камер: 16-мегапиксельного сенсора с апертурой f/2.2 и поддержкой технологии Quad Pixel и 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры с углом обзора 118° и апертурой f/2.4.

На задней панели размещены еще четыре камеры. Первая - основная 64-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.7, технологией Quad Pixel и фазовым автофокусом. Вторая - сверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера с углом обзора 117°, апертурой f/2.2 и PDAF, которая может использоваться также для макросъемки с расстояния до 2,8 см. У этой камеры есть кольцевая вспышка, помогающая подсветить макро-объекты.

Помимо этого, в комплекте есть также 2-мегапиксельный датчик глубины с диафрагмой f/2.2, который работает с основной камерой для создания портретных изображений, и камера TOF для лазерной автофокусировки. Поддерживается также звуковой зум.

Флагман Moto G100 позволяет соорудить полноценный настольный компьютер


Внутри смартфона размещается флагманский чипсет Snapdragon 870 на базе 7-нм платформы с 8-ядрами с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим процессором Adreno 650. Телефон имеет 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPPDDR5 и 128 или 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1 с возможностью ее наращивания еще на 1 Тбайт через карту памяти microSD.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт. Со слов Motorola, телефон способен работать от одной зарядки более 40 часов.

Смартфон Moto G100 имеет боковой сканер отпечатков пальцев, поддерживает NFC, Wi-Fi 6, имеет аудиоразъем и слот для нано-SIM. У него нет специальных сертификатов по защищенности, но известно, что его корпус имеет водоотталкивающее покрытие.

Интересным отличием флагманской модели Moto G100 является набор программных функций, объединенных под маркой «Ready For».

Одна из таких функций позволяет подключить телефон к внешнему монитору и после сопряжения с клавиатурой и мышью через Bluetooth получить полноценный настольный компьютер. Благодаря увеличенной площади экрана, это может значительно расширить возможности и удобство использования Moto G100.

Флагман Moto G100 позволяет соорудить полноценный настольный компьютер


Другая функция «Ready For» позволяет подключить смартфон к внешнему экрану или телевизору для просмотра ток-шоу и фильмов. Есть функция, разработанная специально для геймеров. Она позволяет выводить игры на экране телевизора или большом внешнем мониторе. Motorola заявляет, что готова сделать так, что Moto G100 можно использовать как игровую консоль.

Еще одно «расширение» - это использование основной задней камеры телефона для видеозвонков при подключении смартфона к внешнему дисплею или телевизору. Камера будет отслеживать движения, благодаря интеллектуальной программной поддержке.

Флагман Moto G100 позволяет соорудить полноценный настольный компьютер


Существует также специальная док-станция со встроенным охлаждающим вентилятором, которая позволяет заряжать телефон, не отключая его от внешнего дисплея.

Цвет и конфигурация моделей смартфона Moto G100 будет варьироваться в зависимости от рынка поставки. По слухам, в некоторых регионах док-станция будет добавлена в комплект поставки, а в других в коробке появится кабель HDMI.

Цены на Moto G100 можно назвать только приблизительно, поскольку они будут отличаться в зависимости от региона. Цена за конфигурацию 8+128 Гбайт составит 623 доллара (47 100 руб.), а модель 12+256 Гбайт будет продаваться за 709 долларов (53 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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