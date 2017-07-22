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Утонувший в реке iPhone 11 Pro выжил после месяца пребывания подо льдом

26 марта 2021, 13:10




Утонувший в реке смартфон iPhone 11 Pro выжил после месяца пребывания в воде подо льдом. Эта необычная история произошла с жительницей канадской провинции Саскачеван.

Инцидент случился во время празднования 50-летнего юбилея Энджи Кэррьер, которая решила отметить его подледной рыбной ловлей. Выехав на озеро Васкесиу, Энджи удобно устроилась на льду вместе с семьей недалеко от берега. С ее слов, глубина там составляет около двух метров. Рыбаки пробурили лунки и уселись в ожидании клева.

Видимо, клев не пошел сразу, и веселое семейство решили пофоткаться. Разгорячившись, Энджи обратила внимание на неосторожные движения дочери и, когда она делала ей замечания быть осторожнее, сама выронила свой iPhone 11 Pro. Смартфон «удачно» спланировал в лунку и, не спрашивая мнения хозяйки, утонул.

Утонувший в реке Phone 11 Pro выжил после месяца пребывания подо льдом


Телефон, по всей видимости, представлял большую ценность для хозяйки. Энджи захотела найти утонувший смартфон, чтобы затем сходить в ближайший магазин Apple Store и попытаться его заменить. К сожалению, сотрудники Apple, скорее всего, отклонили бы запрос, поскольку компания не предоставляет бесплатную замену для телефонов, пострадавших от действия воды. Но Энджи не знала, что ее план окажется провальным, и начала поиски.

В течение месяца она безуспешно пыталась вытащить утонувший смартфон из-под воды. Как сообщает CTV News, целый месяц Энджи не могла найти свой телефон.

Но после того, когда местные соседи подсказали ей поискать утонувший смартфон с помощью магнита и рыболовного крючка, ее надежды вернулись. Вернувшись к озеру Васкесиу, Энджи два часа пыталась найти свой iPhone 11 Pro, и в конце концов ее настойчивость была вознаграждена.



Самое необычное случилось потом. Телефон продолжил работать, как новенький. Удивительно, но iPhone 11 Pro рассчитан на выживание под водой на глубине до 2 метров в течение не более 30 минут. Пролежав под водой озера Васкесиу в течение целого месяца, он все равно заработал безупречно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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