Microsoft анонсировала выпуск двух новых контроллеров для игровых консолей Xbox. Модели получили названия Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition. Оба контроллера совместимы с новыми моделями Xbox Series S/X, Xbox One, компьютерами под управлением Windows 10, а также с мобильными телефонами и планшетами на базе Android.
Беспроводной контроллер Xbox Electric Volt
Беспроводной контроллер Xbox Electric Volt напоминает своим дизайном контроллеры Shock Blue и Pulse Red. С внешней стороны он окрашен в желтый цвет, что делает его хорошо заметным и не похожим на другие элементы оборудования Xbox. Джойстики тоже выкрашены в желтый цвет. С нижней стороны контроллер окрашен в белый цвет, аналогично Shock Blue и Pulse Red.
Как заявляет Microsoft, новый контроллер будет продаваться по всему миру по цене 64,99 доллара (4900 руб.). Точками продаж станут розничные магазины некоторых партнеров и Microsoft Store.
Беспроводной контроллер Xbox Daystrike Camo Special Edition
Беспроводной геймпад Xbox Daystrike Camo Special Edition - это уже третья модель в серии игровых контроллеров Camo. Первая модель Night Ops Camo была анонсирована в 2019 году, следующая за ней модель Arctic Camo Special Edition появилась в 2020 году.
В оформлении нового контроллера Xbox Daystrike Camo Special Edition используются оттенки двух цветов - красного и серо-черного. Camo - это первая модель, где имеется текстурированная рукоятка для триггеров. Это также первый беспроводной контроллер Xbox, у которого вся поверхность бамперов текстурирована.
Контроллер Camo Special Edition поступит в продажу по всему миру по цене 69,99 долларов (5300 руб.).
Вдобавок ко контроллерам, Microsoft анонсировала выпуск одежды в геймерском стиле Xbox. В коллекцию входят футболки, худи, шорты и брюки размера унисекс. Количество выпущенных изделий ограничено, поэтому они могут достаться не всем желающим, предупреждает Microsoft.
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