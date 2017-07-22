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17-летняя британка чуть ни устроила пожар из-за iPhone

26 марта 2021, 16:15




17-летняя британка чуть ни устроила в доме пожар из-за iPhone. Смартфон загорелся на постели и прожег простыню, но пожар удалось вовремя остановить.

Инцидент произошел с британской школьницей Эми Холл из Бирмингема. С ее слов, причиной пожара стало зарядное устройство для смартфона, которое подожгло одеяло. Пожар случился в ночное время, а британский подросток получил ожоги.

17-летняя британка чуть ни устроила в доме пожар из-за iPhone


Сообщается, что инцидент произошел ночью 18 марта, когда мисс Холл уже собиралась ложиться спать. В это время ее смартфон iPhone лежал на кровати и был подключен к зарядному устройству. Неизвестно, находился ли смартфон на одеяле или под одеялом, но то, что произошло потом, могло привести к тяжелым ожогам или даже к летальному исходу.

Сообщается, что мисс Холл внезапно заметила «вспыхyвший оранжевый огонь» на своем одеяле. Начался легкий пожар, что впоследствии вызвало небольшой ожог щеки у пострадавшей.

17-летняя британка чуть ни устроила в доме пожар из-за iPhone


На подмогу и крики о помощи прибежала мать девочки. Совместными усилиями они потушили огонь, не прибегая к услугам пожарной службы.

Позднее мисс Холл поделилась в Facebook фотографиями ожогов, сгоревшего одеяла и зарядного кабеля, очевидно для того, чтобы привлечь внимание других людей к опасности «оставлять телефон на зарядке на всю ночь».

У многих это сообщение вызвало недоумение. Apple является самым дорогим брендом среди смартфонов в мире, его продукция отличается высоким уровнем качества. Но даже это не дает иммунитета от обычных сбоев.

Хотя современные смартфоны и их адаптеры оснащены несколькими средствами защиты от перезарядки, перегрева и других опасностей, тем не менее большую опасность представляют некачественные сторонние продукты, которые лишены защитных функций. Информацию о них вендор держит в секрете, чтобы не дать возможности сторонним компаниям фальсифицировать его продукцию.

В настоящее время неизвестно, что именно вызвало пожар. Издание Birmingham Mail сообщает, что в проблемной зарядке участвовал фирменный зарядный кабель Apple и зарядный адаптер другого производителя. В то же время мисс Холл утверждает обратное. «Это не дешевое зарядное устройство, это - зарядное устройство самой Apple, - написала она в Facebook. Пожалуйста, не ложитесь спать и не оставляйте телефон заряжаться на ночь».

Apple взяла на контроль этот инцидент и в настоящее время расследует причину пожара. До завершения расследования Apple заявила, что все пользователи iPhone «должны обеспечить соблюдение стандартов безопасной зарядки. Рекомендуется, чтобы пользователи не заряжали свои iPhone в местах с повышенной влажностью или с плохой вентиляцией. Это может привести к перегреву зарядного устройства, а влажность может вызвать искры». Apple также посоветовала регулярно проверять используемые аксессуары на наличие повреждений.



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