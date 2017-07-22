Буквально на днях THG.ru сообщал об утечке информации, касающейся запуска новой мобильной платформы Snapdragon 780G 5G, выступающей преемницей Snapdragon 765G/768G. И теперь компания провела официальную презентацию этого чипсета.
В целом ранние слухи подтвердились, но стали известны и некоторые дополнительные подробности, связанные с оснащением и работой нового мощного чипсета. Он предназначен для использования в устройствах верхнего и, возможно, среднего сегментов.
В основе нового чипсета лежит тот же 5-нм техпроцесс Samsung 5LPE, что и у «главного флагмана» рынка Snapdragon 888. Основную вычислительную нагрузку берут на себя процессорные ядра Kryo 670 Prime с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Они построены на ядрах Arm Cortex-A78, что обещает рост производительности до 40%, согласно данным производителя.
Вычислительную поддержку в других режимах предоставляют три ядра Kryo 670 Performance (на базе Arm Cortex-A78) с частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Kryo 670 Efficiency (на базе Arm Cortex-A55) с частотой до 1,9 ГГц. В состав чипсета входит также графический процессор Qualcomm Adreno 642, поддерживающий функциональные возможности OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1.
Есть в новом чипсете место и для поддержки ИИ. За эти операции отвечает тройной ISP-блок Qualcomm Spectra 570 и Qualcomm AI Engine 6-го поколения с процессором Qualcomm Hexagon 770. Они обеспечивают производительность операций ИИ на уровне 12 TOPS. Это в два раза выше, чем у предшественника.
Новый чипсет предоставляет функции Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, обновляемые драйверы графического процессора, обеспечивает повышенную плавность игровых сцен с поддержкой полноценного 10-битного HDR.
Модем Snapdragon X53 5G способен предоставить пиковые скорости загрузки до 3,3 Гбит/с на 5G-частотах sub 6 ГГц. За счет подключения системы Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивается поддержка Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 3,6 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, двойных антенных систем и Qualcomm Snapdragon Sound Technology.
Новый чипсет может работать с оперативной памятью LPDDR4X 2133 МГц объемом до 16 Гбайт.
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