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Xiaomi Mi 11 Ultra будет работать от такого же аккумулятора, как электромобили

26 марта 2021, 19:15




Старший продакт-менеджер Xiaomi Даниэль Д. поделился в Twitter официальными подробностями о будущей модели Mi 11 Ultra. Он сообщил, что в новом смартфоне премиум-класса, который будет скоро анонсирован, появится уникальный аккумулятор, который раньше не встречался ни в одном другом смартфоне. Его батарея получит технологию кремниево-кислородного анода. Ее главное достоинство - значительно возросшая скорость зарядки.

Помимо этого, новая батарея отличается рядом других, «основных» преимуществ. Например, благодаря ей, батарея станет значительно тоньше. Это позволит изменить дизайн будущих смартфонов, сделать их еще компактнее без ущерба прочности и надежности.

Xiaomi Mi 11 Ultra будет работа от такого же аккумулятора, как электромобили


Дэниел добавил, что новая технология изготовления аккумуляторов аналогична той, которая уже используется для источников питания электромобилей. Она предусматривает использование «наноразмерных кремниевых материалов, из которых изготавливаются отрицательно-заряженные электроды. По сравнению с графитовыми электродами они обладают существенным преимуществом. Теоретический прирост номинальной емкости может достичь 10 раз».

Xiaomi Mi 11 Ultra будет работа от такого же аккумулятора, как электромобили


Официальный анонс Xiaomi Mi 11 должен состояться 29 марта 2021 года. Новый смартфон будет работать на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888 с оперативной памятью LPDDR5 размером до 16 Гбайт. Емкость аккумуляторной батареи, по слухам, составит 5000 мАч. Будет предлагаться быстрая проводная и беспроводная зарядка мощностью 67 Вт и обратная зарядка мощностью 10 Вт. Смартфон получит 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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