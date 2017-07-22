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Strategy Analytics: Инцидент в Суэцком канале не приведет к падению рынка смартфонов

29 марта 2021, 10:20




Аналитическая компания Strategy Analytics провела исследование влияния инцидента в Суэцком канале на отрасль производства и продажи смартфонов и оценила возможный ущерб. В опубликованном исследовании высказано предположение, что блокада морских перевозок способна повлиять на и без того сильно пострадавший рынок, но эффект не будет значительным. Отмечается, что ранее промышленность уже сталкивалась с проблемой нехватки чипов, что приводило к сбоям в реализации планов выпуска планшетов, ноутбуков, телевизоров и автомобилей. Тем не менее, всегда удавалось справиться с ситуацией и восстановить утраченные позиции.

Strategy Analytics: Инцидент в Суэцком канале не окажет значительного влияния на производство смартфонов


По оценкам исследовательской компании, на Суэцкий канал приходится менее 5% мирового логистического потока смартфонов. Отмечается, что многие компоненты доставляются по миру другими морскими путями, часто самолетами. Например, на борту Boeing 747 можно за считанные часы перевести около 150 тысяч смартфонов.

Однако, по мнению Strategy Analytics, отрасль производства и сбыта смартфонов тем не менее почувствует на себе влияние этого инцидента в виде ответной реакции из-за нестабильных цен на нефть. Большинство судов, стоящих в Суэцком канале, - это нефтеналивные суда. Таким образом, отсрочка может привести к очередным скачкам в поставках этого товара, спрос на который в последнее время не отличается стабильностью. Повышение цен на топливо повлияет на цены грузоперевозок и снабжение заводов, что способно привести к небольшому росту цен. Ожидаются, что в апреле могут подняться цены на фрахтование воздушных судов, типа Boeing 747.

Strategy Analytics: Инцидент в Суэцком канале не окажет значительного влияния на производство смартфонов


Напомним, на прошлой неделе в Суэцком канале, который является одним из важнейших водных путей мира, произошел инцидент с японский контейнеровозом - судном Ms. EverGreen, зарегистрированным в Панаме. Судно село на мель и перекрыло проход через канал. Сообщается, что инцидент произошел из-за сильного ветра, но многие не исключают человеческий фактор.

Блокада длится уже почти неделю и привела к возникновению «пробки», насчитывающей около 300 судов. Они ожидают прохода по обе стороны канала. Канал представляет собой 200-километровый короткий отрезок пути из Азии в Европу, соединяющий Красное со Средиземным морем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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