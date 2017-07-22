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Умная маска Razer Hazel будет выпускаться серийно: неужели это навсегда?

29 марта 2021, 11:51




Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, анонсировала на выставке CES 2021 разработку умного респиратора N95. Он получил название Project Hazel.

Умная маска Razer Hazel будет выпускаться серийно: неужели это навсегда?


Новый продукт был представлен не как готовый к массовому выпуску гаджет, а как концептуальный проект. Этот анонс вызвал у многих усмешку. Считалось, что после прекращения пандемии востребованность нового продукта на рынке будет сомнительной. Но недавнее заявление, сделанное генеральным директором Razer Мин-Лян Таном в интервью Yahoo Finance, повергло многих в шок. Тан заявил, что «проект Hazel станет реальностью».

Респиратор спроектирован в фирменной манере Razer. Маска разработана с подсветкой RGB Chroma, которая позволяет двум вентиляторам светиться. Когда становится темно, маска способна автоматически включать подсветку и освещать пространство около рта, чтобы другие могли видеть артикуляцию и лучше понимать, что говорит человек - владелец маски.

Второй интересный элемент конструкции маски - это регулируемые дужки для ушей. Они позволяют сделать аксессуар удобным для ношения.

Умная маска Razer Hazel будет выпускаться серийно: неужели это навсегда?


В маске используются съемные, перезаряжаемые вентиляторы. Внутри них расположены микрофоны, что позволяет электронным способом усиливать голос.

Внешняя поверхность респиратора выполнена из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам пластика с глянцевым покрытием. Пластик получен из переработанного материала.

Если раньше ношение респиратора рассматривалось как «цирк», то теперь у многих выработалась привычка. В связи с неопределенностью, связанной с внедрением вакцины против COVID 19 во всем мире и продолжающимся ростом числа заболеваний и уровня смертности, использование масок не прекратится в ближайшее время, считают в Razer. Очевидно, что поэтому проект Hazel трансформируется из концепции в реальность.

Пока неизвестно, когда Razer выпустит новый респиратор. Не названа также и его цена.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Viper 8KHz. Razer Viper 8KHz - это, пожалуй, лучшее олицетворение девиза Razer: «Сделано геймерами для геймеров». В ней есть всё, что нужно истинным геймерам. Это и сенсор Razer Focus+ с разрешением 20000 DPI, и надёжные оптические переключатели Razer, и, что самое главное, технология HyperPolling с потрясающей частотой опроса сенсора в 8000 Гц. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров".

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