Экспертам удалось разогнать процессор Intel Core i9-11900K до частоты свыше 7 ГГц. Это флагманская модель из линейки процессоров Rocket Lake 11-го поколения. Сообщается, что «зачинщиком» разгона выступал специалист под ником Rog-Fisher. Эксперимент проводился на материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex, предназначенной для экстремального разгона.
Согласно опубликованной информации, флагманский процессор Rocket Lake показал себя с лучшей стороны. При разгоне удалось достичь тактовой частоты 7047,88 МГц, выставив множитель до «завышенного» уровня «70-кратный». Минимально располагаемый уровень кратности разгона на этой материнской плате составляет «8-кратный», «максимально разрешенный» - «51-кратный». Эталонная тактовая частота составляла 100,71 МГц. Разгон был осуществлен сразу по всем восьми ядрам, на что указывает сводная таблица в отчете.
Отмечается, что процессор удалось разогнать до такой высокой частоты, используя напряжение «всего» в 1,873 В.
Нет никаких сомнений в том, что система охлаждалась жидким азотом LN2, так как при таком разгоне он необходим для стабильной работы. Однако оверклокер не привел подтверждений этому факту.
Важно отметить, что прекращение эксперимента не было связано с «исчерпанием ресурса» процессора. Другими словами, система сохранила его работоспособность и после разгона. Об этом свидетельствует другая таблица с результатами эксперимента. Там указывается, что эксперимент был удачно повторен ТРИ (!!!) раза.
Важно отметить, что в процессе проведения экспериментов процессор не запускал других тестов, кроме проверки на частоту Valid x86.
Образец процессора, вероятно, был предоставлен в распоряжении оверклокеров технической командой Intel. Возможно, это был экспериментальный образец.
Чтобы получить официальные результаты тестов процессоров Rocket Lake, придется дождаться 30 марта, когда будет снято ограничение на неразглашение полной информации по данному тесту.
Между тем, на индийском YouTube-канале PC Wale уже появилось другое видео, демонстрирующее процесс разгона той же модели процессора, но только до частоты 6,5 ГГц. Этот уровень был достигнут при немного меньшем напряжении 1,678 В.
Оверклокеры из PC Wale использовали кастомный XOC BIOS от SafeDisk, «собранный» оверклокером из Южной Кореи, который активно сотрудничает с ASUS. Его версия BIOS позволяет разблокировать напряжение до 2 В. Частота 6,5 ГГц была достигнута PC Wale на материнской платой ROG Maximus XIII Hero.
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