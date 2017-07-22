Компания ASUS анонсировала выпуск видеокарты ASUS Phoenix в линейке ASUS Ampere, которая подойдет для оснащения компактных настольных мультимедиа- и игровых компьютеров. Важными отличиями новой карты стали ее габариты под 2,5-слотовую установку и наличие всего одного вентилятора для охлаждения, благодаря чему достигнута существенная экономия занимаемого пространства внутри корпуса.
На самом деле это уже не первая модель ASUS в линейке ASUS Ampere с одним вентилятором - в прошлом году компания уже вывела на рынок видеокарту ASUS GeForce RTX 3070 8GB TURBO с уникальным турбонаддувом с помощью одного вентиляторного модуля.
Новая ASUS RTX 3060 12 GB Phoenix выделяется своей самой небольшой длиной. Это самая компактная по длине модель Ampere, выпущенная ASUS до сих пор. Но она не самая узкая, т.е. аппаратную начинку не выбросили, а перераспределили.
Новая карта немного шире и выше, чем другие модели серии DUAL. Phoenix имеет размеры 20x12,3x3,8 см, а DUAL - 17,7x12,8x5,1 см.
Обычно в видеокартах ASUS доступны два режима запуска: OC Mode - режим разгона для обычной работы, например с домашними и офисными программами, и Gaming Mode - режим для игр, отличающийся наличием отдельных настроек под разгон. Новая карта ASUS имеет формально только режим non-OS.
В фабричной настройке модель PH-RTX3060-12G будет запускаться с тактовой частотой 1777 МГц (как и референсная карта NVIDIA). В то же время ASUS указывает, что режим OC Mode также доступен. Его можно запустить через прилагаемое программное обеспечение GPU Tweak. В этом случае видеокарта будет работать на частоте 1807 МГц. Фактически это та же настройка тактовой частоты, что и у серии DUAL.
Что касается дизайна, то модели DUAL и Phoenix имеют одинаковую компоновку платы. Фактически, в обеих моделях используется одна и та же задняя пластина. Phoenix поставляется с тремя портами DisplayPort и одним выходом HDMI. Карта оснащена одним 8-контактным разъемом питания.
Новая видеокарта уже появилась в продаже у нескольких розничных торговцев. Например в Швеции она продается в магазине Swedish Proshop по цене 612 долларов (46 500 руб.).
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