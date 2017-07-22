Тайваньская компания MediaTek стала крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов за 2020 год, сообщает аналитическая компания Omdia. По данным исследования, на базе чипсетов компании MediaTek в 2020 году было выпущено 351,8 миллиона смартфонов, тогда как в 2019 году их насчитывалось всего 238 миллионов штук. На долю MediaTek теперь приходится 27% глобального рынка. В результате она обошла американского производителя Qualcomm, занимающего 18% рынка. Количество смартфонов, выпущенных на базе его процессоров в 2020 году, составило 319 млн штук.
Существенный рост спроса именно на модели MediaTek связывают с повышенным интересом рынка к мобильным телефонам низкого и среднего ценового диапазонов. Сказались также другие обстоятельства, например, выпадение из числа заказчиков компании Huawei, которая теперь не может закупать процессоры Kirin или Qualcomm.
«Наиболее важным для роста MediaTek в 2020 году были ценовые сегменты, - отметил Закер Ли, старший аналитик Omdia. - Мир пострадал от пандемии в первой половине 2020 года, а рынок смартфонов восстановился только во второй половине года. В этих условиях устройства бюджетного и средне-бюджетного класса пользовались наибольшей популярностью у покупателей. Большая привлекательность процессоров MediaTek как альтернативы чипам Qualcomm в этом ценовом сегменте помогла компании расти быстрее».
Крупнейшим клиентом MediaTek стала компания Xiaomi - она поставила на рынок 63,7 миллиона смартфонов на базе чипов MediaTek. Второй по количеству закупок оказалась Oppo с 55,3 миллионами устройств. Среди «новых заказчиков» крупнейшим стала... компания Samsung, поставившая 43,3 миллиона смартфонов с чипами MediaTek - это на 254,5% больше, чем в прошлом году.
«Ожидается, что в 2021 году MediaTek продолжит тренд прошлого года и будет увеличивать поставки чипсетов для смартфонов, - отметил Ли. - С одной стороны, повысится спрос на аутсорсинг чипсетов со стороны новой компании Honor и Huawei, потому что чипсет Kirin исчезнет с рынка. С другой стороны, рынок смартфонов в будущем будет расти на развивающихся рынках, где более востребованы бюджетные смартфоны, что будет помогать MediaTek двигаться в направлении роста».
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".