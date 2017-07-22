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MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году

29 марта 2021, 16:42




Тайваньская компания MediaTek стала крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов за 2020 год, сообщает аналитическая компания Omdia. По данным исследования, на базе чипсетов компании MediaTek в 2020 году было выпущено 351,8 миллиона смартфонов, тогда как в 2019 году их насчитывалось всего 238 миллионов штук. На долю MediaTek теперь приходится 27% глобального рынка. В результате она обошла американского производителя Qualcomm, занимающего 18% рынка. Количество смартфонов, выпущенных на базе его процессоров в 2020 году, составило 319 млн штук.

Существенный рост спроса именно на модели MediaTek связывают с повышенным интересом рынка к мобильным телефонам низкого и среднего ценового диапазонов. Сказались также другие обстоятельства, например, выпадение из числа заказчиков компании Huawei, которая теперь не может закупать процессоры Kirin или Qualcomm.

MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году


«Наиболее важным для роста MediaTek в 2020 году были ценовые сегменты, - отметил Закер Ли, старший аналитик Omdia. - Мир пострадал от пандемии в первой половине 2020 года, а рынок смартфонов восстановился только во второй половине года. В этих условиях устройства бюджетного и средне-бюджетного класса пользовались наибольшей популярностью у покупателей. Большая привлекательность процессоров MediaTek как альтернативы чипам Qualcomm в этом ценовом сегменте помогла компании расти быстрее».

MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году


Крупнейшим клиентом MediaTek стала компания Xiaomi - она поставила на рынок 63,7 миллиона смартфонов на базе чипов MediaTek. Второй по количеству закупок оказалась Oppo с 55,3 миллионами устройств. Среди «новых заказчиков» крупнейшим стала... компания Samsung, поставившая 43,3 миллиона смартфонов с чипами MediaTek - это на 254,5% больше, чем в прошлом году.

«Ожидается, что в 2021 году MediaTek продолжит тренд прошлого года и будет увеличивать поставки чипсетов для смартфонов, - отметил Ли. - С одной стороны, повысится спрос на аутсорсинг чипсетов со стороны новой компании Honor и Huawei, потому что чипсет Kirin исчезнет с рынка. С другой стороны, рынок смартфонов в будущем будет расти на развивающихся рынках, где более востребованы бюджетные смартфоны, что будет помогать MediaTek двигаться в направлении роста».



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