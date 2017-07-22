Компания Xiaomi объявила о выпуске нового смартфона Mi 11 Lite среднего класса, ставшего первым в мире устройством, оснащенным новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 780G. Производитель также заявил, что Xiaomi Mi 11 Lite стал также самым легким и тонким телефоном Mi в истории компании. Его размеры всего 160,53x75,72x6,81 мм, вес - 159 граммов.
Qualcomm Snapdragon 780G - это первый набор микросхем субпремиальной серии 700, созданный по 5-нм техпроцессу и оснащенный графическим процессором Adreno 642. На его борту 8 ядер (2х 2,4 ГГц Cortex-A78 + 6х 1,8 ГГц Cortex-A55) и встроенная поддержка сетей 5G.
Сразу отметим, что в Китае будет продаваться только эта модель смартфона. В то же время на глобальный рынок выйдет еще и альтернативная модель для работы в сетях 4G. Она оснащена чипсетом Snapdragon 732G. Этот чипсет производится по более старой 8-нм технологии и оснащен восемью ядрами Kryo 470: два из них разогнаны до частоты 2,3 ГГц, а остальные шесть работают на номинальной тактовой частоте 1,8 ГГц. Графическая поддержка предоставлена за счет ускорителя Adreno 618.
Объем оперативной памяти Xiaomi Mi 11 Lite составляет 6/8 Гбайт, встроенной - 64/128/256 Гбайт. Она может быть расширена до 512 Гбайт с помощью внешней карты microSD.
Xiaomi Mi 11 Lite оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080х2400 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет 90 Гц, покрытие - Corning Gorilla Glass 5 (модель 4G) / Gorilla Glass 6 (модель 5G).
Здесь же на экране в верхнем углу расположено отверстие под 20-мегапиксельную селфи-камеру. Модель 4G имеет селфи-камеру на 16 Мп.
Эксперты отмечают задний блок, состоящий из трех камер. Основная камера имеет разрешением 64 Мп с апертурой f/1.79. Ее дополняют 8-Мп ширик с углом обзора 119° (апертура f/2,2), макрообъектив на 5 Мп (апертура f/2,4) и LED-вспышка.
Емкость аккумулятора составляет 4250 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G стоит от 350 евро (31 200 руб.), модель Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится на рынке по цене от 299 евро (26 700 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".