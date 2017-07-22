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Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark

29 марта 2021, 22:31




Компания Xiaomi анонсировала выпуск флагманского смартфона Mi 11 Ultra, который уже на старте сразу стал эталоном, задающим верхнюю планку для всех остальных моделей в продуктовом ряду Xiaomi, а также примером для других вендоров на рынке.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Премиальность нового смартфона проявляется уже в дизайне. Xiaomi Mi 11 Ultra доступен всего в двух цветовых вариантах - «Белый фарфор» (White Ceramic) и «Черная классика (Black). Оба цвета выглядят очень элегантно.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Вторая премиальная особенность смартфона - блок из трех камер на тыльной стороне и отдельный небольшой 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей (126x294 пикселей). Этот небольшой экран уникален для рынка. Он служит для показа уведомлений, уровня заряда батареи, прогноза погоды, предупреждений относительно состояния здоровья и другой важной информации.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


В специальном режиме энергосбережения, когда смартфон переходит в работу со сверхнизким энергопотреблением, маленький экран позволяет сохранить работоспособность устройства и его готовность для звонков в течение более двух суток (до 55 часов).

Инженеры Xiaomi предусмотрели для него еще одну полезную функцию: съемка селфи с помощью тыльных камер. Дисплей с тыльной стороны позволяет разглядеть изображение человека и правильно направить смартфон.

Но все внимание на фронтальный экран. 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей относится к поколению E4. Он имеет разрешение Quad HD+ (3200х1440 пикселей). Частота обновления экрана - 120 Гц, типовая яркость - 900 нит, пиковая яркость - 1700 нит, контрастность - 5 000 000:1. Дисплей обеспечивает 100% воспроизведение цветовой гаммы DCI-P3. Экран защищен стеклянным покрытием Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает устойчивость к падениям и царапинам.

Можно не сомневаться, какой чипсет установлен внутри нового флагмана. Конечно, это топовый 5-нм Snapdragon 888 с графической поддержкой на базе Adreno 660. Располагаемый объем памяти: 8/12 Гбайт ОЗУ на базе модулей LPPDDR5 6400 МГц и 128/256/512 Гбайт основной встроенной памяти UFS 3.1.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Но все-таки главное достоинство модели Mi 11 Ultra - это камеры. Телефон оснащен мощной тройной системой, где роль первой скрипки играет оптическая система на базе 50-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL GN2, а две сопровождающие партии отданы 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камере с очень широким углом обзора 128° и другой 48-мегапиксельной камере телемакро с 5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Основная 50-мегапиксельная камера Samsung GN2 имеет угол обзора 61° и очень резкую фокусировку благодаря применению технологии dToF. Она работает на базе 64-точечной системы фокусировки.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Камеры Xiaomi Mi 11 Ultra уже получили множество лестных оценок. Они позволяют снимать видео в формате 8K со всех трех датчиков, включая телемакро. Смартфон уже набрал 143 балла по шкале DxOMark. Это сделало его камеры лучшим выбором среди существующих смартфонов.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Телекоммуникационная поддержка: 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


В смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, которая отвечает стандартам QC4+/QC3+/PD3.0. Есть также поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 67 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark


Xiaomi Mi 11 Ultra стоит 914 долларов (69 200 руб.) за версию с 8+256 Гбайт памяти, 990 долларов (74 900 руб.) за 12/256 Гбайт и 1065 долларов (80 600 руб.) за конфигурацию с 12/512 Гбайт памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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