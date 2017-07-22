Компания Xiaomi анонсировала выпуск флагманского смартфона Mi 11 Ultra, который уже на старте сразу стал эталоном, задающим верхнюю планку для всех остальных моделей в продуктовом ряду Xiaomi, а также примером для других вендоров на рынке.
Премиальность нового смартфона проявляется уже в дизайне. Xiaomi Mi 11 Ultra доступен всего в двух цветовых вариантах - «Белый фарфор» (White Ceramic) и «Черная классика (Black). Оба цвета выглядят очень элегантно.
Вторая премиальная особенность смартфона - блок из трех камер на тыльной стороне и отдельный небольшой 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей (126x294 пикселей). Этот небольшой экран уникален для рынка. Он служит для показа уведомлений, уровня заряда батареи, прогноза погоды, предупреждений относительно состояния здоровья и другой важной информации.
В специальном режиме энергосбережения, когда смартфон переходит в работу со сверхнизким энергопотреблением, маленький экран позволяет сохранить работоспособность устройства и его готовность для звонков в течение более двух суток (до 55 часов).
Инженеры Xiaomi предусмотрели для него еще одну полезную функцию: съемка селфи с помощью тыльных камер. Дисплей с тыльной стороны позволяет разглядеть изображение человека и правильно направить смартфон.
Но все внимание на фронтальный экран. 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей относится к поколению E4. Он имеет разрешение Quad HD+ (3200х1440 пикселей). Частота обновления экрана - 120 Гц, типовая яркость - 900 нит, пиковая яркость - 1700 нит, контрастность - 5 000 000:1. Дисплей обеспечивает 100% воспроизведение цветовой гаммы DCI-P3. Экран защищен стеклянным покрытием Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает устойчивость к падениям и царапинам.
Можно не сомневаться, какой чипсет установлен внутри нового флагмана. Конечно, это топовый 5-нм Snapdragon 888 с графической поддержкой на базе Adreno 660. Располагаемый объем памяти: 8/12 Гбайт ОЗУ на базе модулей LPPDDR5 6400 МГц и 128/256/512 Гбайт основной встроенной памяти UFS 3.1.
Но все-таки главное достоинство модели Mi 11 Ultra - это камеры. Телефон оснащен мощной тройной системой, где роль первой скрипки играет оптическая система на базе 50-мегапиксельного датчика Samsung ISOCELL GN2, а две сопровождающие партии отданы 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камере с очень широким углом обзора 128° и другой 48-мегапиксельной камере телемакро с 5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Основная 50-мегапиксельная камера Samsung GN2 имеет угол обзора 61° и очень резкую фокусировку благодаря применению технологии dToF. Она работает на базе 64-точечной системы фокусировки.
Камеры Xiaomi Mi 11 Ultra уже получили множество лестных оценок. Они позволяют снимать видео в формате 8K со всех трех датчиков, включая телемакро. Смартфон уже набрал 143 балла по шкале DxOMark. Это сделало его камеры лучшим выбором среди существующих смартфонов.
Телекоммуникационная поддержка: 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C.
В смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, которая отвечает стандартам QC4+/QC3+/PD3.0. Есть также поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 67 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.
Xiaomi Mi 11 Ultra стоит 914 долларов (69 200 руб.) за версию с 8+256 Гбайт памяти, 990 долларов (74 900 руб.) за 12/256 Гбайт и 1065 долларов (80 600 руб.) за конфигурацию с 12/512 Гбайт памяти.
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