Компания Kingston Digital объявила о выпуске твердотельного накопителя NV1 с интерфейсом PCIe Gen 3.0 x4. Удобные небольшие габариты модуля реализованы за счет использования односторонней конструкции в соответствии с форм-фактором M.2 2280.
Новая модель в первую очередь ориентирована на пользователей, заинтересованных в использовании высококачественной брендированной памяти в ноутбуках и компьютерах небольших размеров.
Накопитель Kingston NV1 позволяет выстраивать хранилище данных ёмкостью до 2 Тбайт. Скорость чтения/записи доходит до 2100/1700 Мбайт/с. Такие результаты были показаны с использованием обычной материнской платы PCIe 3.0. Они в три раза производительнее SSD на основе SATA.
Модуль потребляет меньше энергии, слабее нагревается и быстрее загружается, чем многие аналогичные изделия на рынке, сообщает производитель. По оценкам Kingston, энергопотребление самого младшего модуля (500 Гбайт) составляет 5 мВт в режиме ожидания, 1,1 Вт (макс.) в режиме чтения и 3,3 Вт (макс.) при записи (205 мВт в среднем). Характеристики остальных модулей имеют схожие значения.
Рабочая температура модулей находится в диапазоне от 0°C до ~70°C, что позволяет использовать их в ноутбуках даже в относительно неблагоприятных условиях.
Доступны несколько вариантов Kingston NV1 объемом 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Их ресурс оценен на уровне 120, 240 и 480 TBW соответственно. Компания предоставляет ограниченную трёхлетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку.
Стоимость новых твердотельных накопителей не сообщается.