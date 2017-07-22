Американская компания Mushkin Enhanced MFG из Техаса, наиболее известная своим производством модулей компьютерной памяти, представила новую серию высокопроизводительных твердотельных накопителей NVMe DELTA и GAMMA. Выпущенные модели ориентированы, в первую очередь, на требовательных профессиональных пользователей и геймеров, которым необходимо бескомпромиссное сочетание скорости обмена данными, емкости и надежности.
Новые продукты Mushkin GAMMA позволяют получить скорость последовательного чтения до 7175 Мбайт/с и скорость записи до 6800 Мбайт/с. Это, что очевидно, смотрится как фантастические показатели. SSD-накопители серии DELTA демонстрируют характеристики немного ниже по сравнению с фаворитом, но тем не менее они все равно выглядят впечатляющими. Максимальная скорость последовательного чтения для серии DELTA доходит до 4975 Мбайт/с, а скорость последовательной записи до 3975 Мбайт/с.
По скорости случайной выборки блоками по 4 Кбайт контроллер SSD-накопителей серии DELTA способен поддержать производительность на уровне 700 000 IOPS (чтение) и 650 000 IOPS (запись). Для накопителей серии GAMMA скорость немного ниже, но совсем на малость: 640 000 IOPS (чтение) и 630 000 IOPS (запись).
Обе модели доступны в следующей линейке емкостей: 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт. Производитель предоставляет 5-летнюю ограниченную гарантию. Информация о ценах не сообщается.