РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD готова урезать быстрый кэш в новых гибридных процессорах

30 марта 2021, 15:30




Компания AMD опубликовала в неявной форме внутренние характеристики некоторых графических ускорителей серии Navi. Данные попали в общий доступ из файла обновления драйвера HSA ядра Linux, который предназначен для работы с картами AMD. В таких файлах принято размещать не только программный код, но и вносить комментарии. Они помогают пользователям и разработчикам лучше понимать логику программы и ее алгоритм.

AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих картах


Среди размещенных комментариев обнаружились данные по характеристикам кэш-памяти L1, L2 и L3 для различных поддерживаемых графических процессоров AMD. В частности, инженеры AMD написали следующее:

«Обновлены данные по кэшу L1 и приведены сведения по кэшу L2/L3. Главные изменения коснулись устройств ASIC Vega10 и более поздних моделей. Информация по старым устройствам ASIC, вплоть до Vega10, осталась без изменений».

Как отмечают исследователи, в их руки попал текст, в котором было сделано 699 вставок и 50 удалений. Размещенная информация касается новых графических процессоров и вычислительных модулей и другого оборудования, таких как Vega 10 или Aldebaran.

Среди упомянутых моделей графических плат указаны Sienna Cichlid (Navi 21), Navy Flounder (Navi 22) и Dimgrey Cavefish (Navi 23). Информация о быстром прямом кэше Infinity Cache напрямую не упоминается, но в файле приводятся сведения по кэшу L3, который, по сути, и является тем самым Infinity Cache.

В частности, сообщается, что размер Infinity Cache для графической карты Navi 21 составляет 128х1024 (128 Мбайт) при 96 Мбайт у недавно выпущенной карты Navi 22. Из данных, размещенных в файле, можно сделать вывод, что у нового Navi 23 будет всего 32 Мбайт кэша Infinity Cache.

AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих картах


В файле имеется также информация по моделям Van Gogh и Aldebaran. Плата Aldebaran ожидаемо не получит кэш-памяти Infinity Cache, поскольку она проектируется как вычислительный ускоритель и ему не нужен промежуточный буфер, как при работе с графикой. В то же время отсутствие быстрой кэш-памяти на платах VanGogh может показаться неожиданным. По слухам, этот вычислительный ускоритель предназначен для оснащения еще не анонсированной игровой консоли. Но ходят также слухи, согласно которым модель VanGogh создается как «чистый» вычислительный ускоритель среднего уровня.

AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих картах


Пока нет полной ясности, какая именно видеокарта серии AMD Radeon RX 6000 будет оснащаться графическими процессорами Navi 23. По одним слухам, Navi 23 появится в серии Radeon RX 6600, в то время как по другим - в серии Radeon RX 6500.

AMD готова урезать быстрый кэш на своих будущих картах




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел
  • Первые 7-нм процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году
  • Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года
  • Qualcomm выпустит Snapdragon на базе процессора NUVIA в 2022 году вместе с выходом Apple M3
  • Intel показала 8-ядерный процессор Tiger Lake-H 5,0 ГГц на GDC 2021

    • следующая новость
    Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

    предыдущая новость
    Mushkin выпустил геймерские SSD-накопители серий Delta и Gamma

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2021

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    Cooler Master выпустил корпус MasterCase EG200 для установки графического или майнинг-процессора

    Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

    AMD готова урезать быстрый кэш в новых гибридных процессорах

    Mushkin выпустил геймерские SSD-накопители серий Delta и Gamma

    Kingston Digital выпустила SSD-накопитель NV1 для компактных ноутбуков и компьютеров

    29 марта, 2021

    Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark

    Xiaomi Mi 11 Lite стал самым легким смартфоном в истории компании

    MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году

    ASUS выпустила укороченную видеокарту GeForce RTX 3060 Phoenix

    Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел

    Умная маска Razer Hazel будет выпускаться серийно: неужели это навсегда?

    Strategy Analytics: Инцидент в Суэцком канале не приведет к падению рынка смартфонов

    26 марта, 2021

    Xiaomi Mi 11 Ultra будет работать от такого же аккумулятора, как электромобили

    Qualcomm представила производительный 5-нм чипсет Snapdragon 780G

    17-летняя британка чуть ни устроила пожар из-за iPhone

    Microsoft выпустила два беспроводных контроллера Xbox и фирменную одежду к ним

    Утонувший в реке iPhone 11 Pro выжил после месяца пребывания подо льдом

    ССЫЛКИ