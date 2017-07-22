Компания AMD опубликовала в неявной форме внутренние характеристики некоторых графических ускорителей серии Navi. Данные попали в общий доступ из файла обновления драйвера HSA ядра Linux, который предназначен для работы с картами AMD. В таких файлах принято размещать не только программный код, но и вносить комментарии. Они помогают пользователям и разработчикам лучше понимать логику программы и ее алгоритм.
Среди размещенных комментариев обнаружились данные по характеристикам кэш-памяти L1, L2 и L3 для различных поддерживаемых графических процессоров AMD. В частности, инженеры AMD написали следующее:
«Обновлены данные по кэшу L1 и приведены сведения по кэшу L2/L3. Главные изменения коснулись устройств ASIC Vega10 и более поздних моделей. Информация по старым устройствам ASIC, вплоть до Vega10, осталась без изменений».
Как отмечают исследователи, в их руки попал текст, в котором было сделано 699 вставок и 50 удалений. Размещенная информация касается новых графических процессоров и вычислительных модулей и другого оборудования, таких как Vega 10 или Aldebaran.
Среди упомянутых моделей графических плат указаны Sienna Cichlid (Navi 21), Navy Flounder (Navi 22) и Dimgrey Cavefish (Navi 23). Информация о быстром прямом кэше Infinity Cache напрямую не упоминается, но в файле приводятся сведения по кэшу L3, который, по сути, и является тем самым Infinity Cache.
В частности, сообщается, что размер Infinity Cache для графической карты Navi 21 составляет 128х1024 (128 Мбайт) при 96 Мбайт у недавно выпущенной карты Navi 22. Из данных, размещенных в файле, можно сделать вывод, что у нового Navi 23 будет всего 32 Мбайт кэша Infinity Cache.
В файле имеется также информация по моделям Van Gogh и Aldebaran. Плата Aldebaran ожидаемо не получит кэш-памяти Infinity Cache, поскольку она проектируется как вычислительный ускоритель и ему не нужен промежуточный буфер, как при работе с графикой. В то же время отсутствие быстрой кэш-памяти на платах VanGogh может показаться неожиданным. По слухам, этот вычислительный ускоритель предназначен для оснащения еще не анонсированной игровой консоли. Но ходят также слухи, согласно которым модель VanGogh создается как «чистый» вычислительный ускоритель среднего уровня.
Пока нет полной ясности, какая именно видеокарта серии AMD Radeon RX 6000 будет оснащаться графическими процессорами Navi 23. По одним слухам, Navi 23 появится в серии Radeon RX 6600, в то время как по другим - в серии Radeon RX 6500.
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