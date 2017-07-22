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Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

30 марта 2021, 17:53




Компания Xiaomi анонсировала первый в своей истории складной смартфон Mi MIX Fold. Он стал частью уже существующей линейки Mi MIX, что дает право ожидать, помимо новизны, все достоинства и популярные фичи от уже существующих моделей Xiaomi.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Отметим, что анонс гаджета состоялся на второй день официального мероприятия Xiaomi. Оно проводится в Китае, и первый день был посвящен моделям, предназначенным в основном для внутреннего рынка. Многие эксперты расценили перенос анонса Mi MIX Fold на второй день как демонстрацию готовности Xiaomi сразу запустить «нового красавца» в глобальное плавание.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


По дизайну новой модели сразу видно, что ее разработчики искали вдохновение в смартфоне Galaxy Z Fold 2. Новый «птенчик» Xiaomi Mi MIX Fold раскрывается как книга - в стиле Galaxy Z Fold 2. По мнению экспертов, в настоящее время такой способ раскрытия можно назвать самым удобным и надежным для смартфона из двух половинок.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Окантовка основного дисплея выглядит очень тонкой. Рамки у второго чуть толще, но все равно выглядят элегантно.

Основными материалами, из которых сделан новый смартфон, стали металл и стекло. Основной дисплей представляет собой 8,01-дюймовую OLED-панель с разрешением WQHD+ (2480x1860 пикселей) и соотношением сторон 4:3. Второй OLED-дисплей имеет диагональ 6,52 дюйма и разрешение FHD+ (2520x840 пикселей). Частота обновления основного дисплея 60 Гц, максимальная яркость - 600 нит, контрастность - 4 300 000:1. Дополнительный экран сконфигурирован несколько иначе: частота обновления - 90 Гц, максимальная яркость - 900 нит.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Под капотом работает чипсет Snapdragon 888 - лучшее, что может предложить Qualcomm, да и вообще лучшее из того, что сейчас можно найти на рынке. Емкость оперативной памяти выглядит бескомпромиссно. Она начинается от 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 3200 МГц и дополняется 256/512 Гбайт внутренней памяти UFS 3.1. Возможность ее расширения, правда, отсутствует.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Аккумулятор смартфона Mi MIX Fold имеет емкость 5020 мАч. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Что касается набора камер, то на задней части их три, и все могут применяться как основные. На основном дисплее нет селфи-камеры, зато селфи можно найти на дополнительном экране - 20-мегапиксельный датчик. Для него в правом верхнем углу размещено круглое отверстие.

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Основная камера iaomi Mi MIX Fold имеет разрешение 108 мегапикселей (сенсор Samsung ISOCELL HM2, объектив 7P, поддержка технологии «больших пикселей» «9-в-1», размер пикселя 2,1 мкм). Ее дополняет сверхширокоугольная 13-мегапиксельная камера (размер пикселя 1,12 мкм, объектив с диафрагмой f/2,4, угол зрения 123°).

Первый складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold выпущен


Многие эксперты обратили внимание на 8-мегапиксельный телеобъектив. Причина легко объясняется: в этом объективе Xiaomi использовала новую технологию «жидкая линза». Это сделано впервые в истории смартфонов. Благодаря своей особенности, линза может менять форму, что позволяет добиться оптического зума в диапазоне от 3x до 30x. Минимальное расстояние фокусировки составляет 3 см, что позволяет использовать объектив как макро-камеру.

В устройстве есть также четыре динамика Harman Kardon.



Цена новой модели Xiaomi Mi MIX Fold начинается от 1520 долларов (115 500 руб.) за конфигурацию из 12 + 256 Гбайт. Модель 12 + 512 Гбайт стоит 1670 долларов (127 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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