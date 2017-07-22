Компания Cooler Master объявила о выпуске внешнего корпуса MasterCase EG200, предназначенного для установки графического или майнинг-процессора. Такая система служит для повышения производительности рабочего или игрового ноутбука до уровня настольного игрового компьютера или рабочей станции.
Мощность установленного блока питания серии Cooler Master V-Gold составляет 550 Вт. Благодаря полноразмерной конструкции, внутри кейса вмещаются практически любые существующие на рынке карты размером до 330x51x156 мм.
MasterCase EG200 оснащен контроллером JHL7440 для обеспечения максимальной производительности и совместимости. Гарантируется совместимость с любой картой расширения PCI-e, например, для гигабитного Ethernet, карты расширения NVMe и другие.
Главная особенность - использование интерфейса Thunderbolt 3. Кейс EGPU позволяет подключить через него настольную видеокарту PCIe, получив пропускную способность до 40 Гбит/с.
Дополнительные возможности дают выделенный USB-концентратор ввода-вывода USB 3.0, отсек для установки жесткого диска с возможностью его горячей замены, док-станция для твердотельного накопителя. Все названные элементы позволяют дооснастить рабочий ноутбук для получения полноценного настольного компьютера или майнинг-станции.
Дополнительное удобство дает вертикальная подставка для ноутбука. Благодаря ей, комплект легко вмещает ноутбуки любых размеров и форм-факторов.
Кейс имеет объем всего 9,7 л. Фактически MasterCase EG200 является одним из самых маленьких eGPU на рынке, но при этом он поддерживает полноразмерные карты, позволяя экономить ценное пространство на рабочем столе.
MasterCase EG200 будет продаваться по ориентировочной цене 500 долларов (38 000 руб.).