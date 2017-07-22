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Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

30 марта 2021, 23:48




Компания Xiaomi выпустила две новые премиальные модели ноутбуков Xiaomi Mi Laptop Pro 14 и Mi Laptop Pro 15. Эксперты уже отнесли их к числу наиболее значимых моделей в продуктовой линейке Xiaomi, оценив по достоинству их возможности.

Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Pro 14/15 2021


Обе модели «обуты» в цельный металлический корпус из авиационного алюминиевого сплава 600-й серии. Внешне они напоминают Apple MacBook Pro и доступны в двух цветах - сером (Moonstone Grey) и серебряном (Crescent Silver).

Толщина новых моделей также на высоте: 14-дюймовая модель Mi Laptop Pro 14 имеет максимальную толщину всего 15,6 мм, 15-дюймовая Mi Laptop Pro 15 - 15,9 мм.

Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Pro 14/15 2021


Старшая модель оснащена 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,5K (3000x2000 пикселей). Экран имеет защитное покрытие Corning Gorilla Glass. Остальные характеристики: контрастность 1 000 000:1, пиковый уровень яркости - 600 нит, погрешность цветопередачи ΔE≈1, соотношение сторон 16:10. Отношение площади экрана к площади дисплея составляет 93%.

Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Pro 14/15 2021


Точность воспроизведения цветовой гаммы у Xiaomi Mi Laptop Pro 15 составляет 100% по DCI-P3. Есть поддержка DC Dimming, отражающая отсутствие мерцания. На эту модель получены сертификаты безопасности TÜV Rheinland Low Blue Light и SGS Eye Care Display.

Вторая модель Xiaomi Mi Laptop Pro 14 оснащена 14-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2,5K (2560x1600 пикселей). Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Дисплей имеет соотношение сторон 16:10, погрешность цветопередачи ΔE≈1,5. На него получен сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light.

Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Pro 14/15 2021


Внутри ноутбуков размещены процессор Intel Core 11-го поколения и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, а также 512-Гбайт SSD-накопитель PCIe. При оснащении процессором Core i5 ноутбук может быть дополнительно комплектоваться дискретной графикой на базе NVIDIA GeForce MX450. Стандартная конфигурация Xiaomi Mi Laptop Pro 14/15 подразумевает использование интегрированной графики.

Если же модель оснащена процессором Core i7, то наличие дискретной графики предусмотрено в стандартной комплектации.

Среди других особенностей можно отметить клавиатуру с подсветкой, большую сенсорную панель, датчик отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 6, три порта USB Type-C (один из них - Thunderbolt), 3,5 мм аудио-разъем.

Ноутбук фабрично комплектуется операционной системой Microsoft Windows 10, MIUI+, голосовым помощником XiaoAi, веб-камерой уровня HD. Емкость батареи составляет 56/66 Вт*ч для 14/15 дюймовых моделей. Мощность быстрой зарядки составляет 100 Вт.

Цены:

  • Ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro 14 2021

    • Intel Core i5-11300H, 16 ГБ + 512 ГБ - 806 долларов (61 100 руб.)
    • Intel Core i5-11300H, 16 ГБ + 512 ГБ, MX450 - 913 долларов (69 200 руб.)
    • Intel Core i7-11370H, 16 ГБ + 512 ГБ, MX450 - 1065 долларов (80 800 руб.)

  • Ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro 14 2021

    • Intel Core i5-11300H, 16 ГБ + 512 ГБ - 989 долларов (75 000 руб.)
    • Intel Core i5-11300H, 16 ГБ + 512 ГБ, MX450 - 1065 долларов (80 800 руб.)
    • Intel Core i7-11370H, 16 ГБ + 512 ГБ, MX450 - 1217 долларов (92 300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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