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TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

31 марта 2021, 09:35




Недавно в сети поползли слухи, что из-за продолжающегося дефицита в поставках микросхем тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) намерена поднять цены на свою продукцию. По слухам, рост составит около 15%. Будучи ведущим мировым контрактным производителем чипсетов, TSMC потянет за собой остальной рынок, где применяется ее продукция.

Достоверность этих слухов смогут подтвердить результаты первого квартала, который сейчас подходит к концу. Пока TSMC не торопится и сохраняет цены на прежнем уровне.

TSMC, похоже, собирается поднять цены на 25%: смартфоны не заставят себя ждать


В то же время различные аналитические компании уже бьют тревогу. Например, в новом отчете United News утверждается, что стоимость 12-дюймовых пластин TSMC может увеличиться на 400 долларов. Эти пластины служат заготовкой для последующей «нарезки» готовых полупроводников.

Здесь необходимо уточнить, что TSMC является контрактным производителем, над которым существует огромная сеть компаний-заказчиков, играющих роль «прослойки» между рынком производителей готовой продукции и производителями «железа». Поэтому рост цен оптовой закупки на 15% неминуемо приведет к росту цен для рынка на 25%. С учетом перехода отрасли на новые 5-нм изделия, где TSMC занимает огромную долю рынка, рост цен затронет всех производителей, выпускающих современные продукты.

TSMC не стоит на месте. Ожидается, что во второй половине 2022 года тайваньская компания перейдет на выпуск микросхем уже по 3-нм технормам. По прогнозам новый технологический узел следующего поколения обеспечит прирост вычислительной мощности на 10-15%, а рост эффективности составит 25-30%. Осознание этого тренда подталкивает остальные компании переходить на современные 5-нм продукты, чтобы не быть выброшенными с рынка, когда TSMC пойдет дальше.

Из-за высокого спроса на микросхемы и низкого предложения TSMC уже отказалась от предоставления скидок своим клиентам. В то же время компания сталкивается с различными трудностями современной экономики, на которые она не может влиять. Они увеличивают ее расходы.



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