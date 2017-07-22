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Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

31 марта 2021, 11:53




Компания Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны. В результате предпринятых действий, у владельцев некоторых устройств Samsung после обновления прошивки появились предустановленные программы «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». Удалить их невозможно.

Samsung начала предустанавливать приложения Яндекс на российские смартфоны, рискуя «замедлить» их производительность


Выполняя эту операцию предустановки, Samsung ссылается на закон, который вступит в силу 1 апреля. В то же время Samsung уже заявила, что названные приложения не обязательно требуется устанавливать на уже используемые гаджеты. Установка на ранее купленные модели объясняется компанией тем, что это делается «с учётом технических особенностей», когда разработка системного программного обеспечения ведется для всего модельного ряда, поэтому оно добавляется во все прошивки, в том числе и для ранее выпущенных устройств.

В Минцифры подтвердили, что требование закона действительно распространяется только на устройства, выпущенные после 1 апреля 2021 года. В то же время отмечается, что производители могли начать исполнять это требование и раньше.

Свое «давление» на выбор пользователей Samsung объяснила тем, что «большинство предустановленных приложений можно полностью удалить, а для неудаляемых можно убрать иконку с экрана устройства». Фактически же ОС Android не позволяет удалить программное обеспечение, «прошитое в ПЗУ». Узнать о появлении нового «неудаляемого» приложения можно только при переустановке, когда Android потребуется полностью пересканировать всю базу и провести ее переиндексацию. Это может служить косвенным признаком появления новых неудаляемых приложений.

Пользователи уже неоднозначно отреагировали на решение Samsung. У многих на памяти недавняя информация от издания Meduza, осенью 2020 года обнародовавшего статистику по количеству запросов к Яндекс на передачу информации о своих пользователях, которые он получил от российских госорганов. «За первое полугодие 2020 года государственные структуры направили в компанию более 15 тысяч обращений, и 84% из них компания удовлетворила. По российскому законодательству ФСБ, МВД и другие силовики могут подать любой компании запрос на предоставление данных, если это необходимо для оперативно-розыскной работы. Однако рассказывать о количестве таких обращений и тем более их содержании не принято во всех индустриях, кроме интернет-бизнеса».



Многие пользователи высказывают опасения, что предустановка приложений Яндекс, которые запускаются в фоновом режиме и могли быть неадаптированы под новое применение на массовом рынке, способна привести к резкому сокращению времени работы смартфонов от одной зарядки, а также быстрому расходу системных ресурсов. В качестве примеров приводятся данные об опыте использования «фирменных» смартфонов, адаптированных для китайского рынка. Часто их автономность ниже, чем у тех же моделей, поставляемых на глобальный рынок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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