Еще месяц назад, когда NVIDIA ошарашила общественность своим запретом на майнинг, установив ограничитель на графические карты, никто не мог предположить, что американский форпост падет так быстро. Достаточно было производителю сделать небольшую оплошность и выпустить из-под покрова секрет работы ограничителя майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060, майнеры сразу подхватили «идею» и стали развивать ее.
На самом деле речь даже не идет о взломе решения NVIDIA. Оказалось, что удаление поддержки майнинга силами лимитера NVIDIA, установленные на использование для обсчета алгоритма майнинга ETH, не устранило все ограничивающие факторы. Найденный обход сработал, но он распространялся только на конфигурации с одним графическим процессором и работал только в том случае, если карта была подключена к слоту PCIe напрямую.
Однако общественность быстро обнаружила, что ограничение, вводимое на майнинг ETH в виде фермы из нескольких графических процессорах, также можно легко обойти. Для этого достаточно ввести в систему «фиктивный» разъем HDMI, который позволит драйверу отправлять видеосигнал якобы на монитор, которого на самом деле не существует. Пока нет точного толкования особенности обхода, но по какой-то причине благодаря этой находке, удалось полностью разблокировать майнинг на всех графических картах, подключенных к системе.
Но полная свобода пока так и не наступила. Осталась еще одна проблема, а именно: необходимость подключения через переходные платы PCIe.
Очевидно, что несмотря на заглушки HDMI, разблокиратор будет работать, только если видеокарты подключены непосредственно к слоту PCIe. Сразу возникает проблема одновременного подключения нескольких графических карт. Но теперь и такое решение найдено.
Пользователь из сообщества QuasarZone показал, что эта проблема, похоже, тоже решена. Он собрал установку из семи графических процессоров RTX 3060, используя фиктивные разъемы HDMI и переходники PCIe. Пользователь не объяснил, что именно было сделано им для включения поддержки переходной платы, но наглядно показал, что его система отлично работает, используя только одну материнскую плату.
После оптимизаций такая 7-платная система для майнинга RTX 3060 требует питания мощностью 1020 Вт. Со слов владельца, она приносит ему в среднем каждый день по 32 доллара с учетом затрат на электроэнергию.
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