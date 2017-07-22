РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

31 марта 2021, 16:40




У Google появился новый сканер для автоматической классификации документов. Новое мобильное приложение получило название Stack.

Google создал приложение Stack для защищенного сканирования документов


Разработкой нового механизма занимались в подразделении Google Area 120. Это внутренний инкубатор Google, где занимаются разработкой экспериментальных продуктов для решения повседневных задач. В число разработок, уже выполненных этой командой, относятся механизмы Google News, программная гарнитура Cardboard VR и приложение для обучения программированию с помощью викторин Grasshopper.

В новом приложении Stack применяется технология, давно внедренная в корпоративный инструмент Google DocAI. Это специализированный программный комплекс, используемый внутри компаний для анализа документов.

Google создал приложение Stack для защищенного сканирования документов


Разработчиками Stack стали, по слухам от The Verge, сотрудники Google Кристофер Педрегал и Мэтью Коуэн. В их послужном списке значится образовательное приложение Socratic - сейчас этот инструмент принадлежит Google.

Используя биометрическую аутентификацию Google, встроенную в систему Android, приложение Slack выполняет сканирование всех предложенных ему документов и устанавливает ограничения на блокировку. В последующем посмотреть эти документы можно будет только после получения разрешения с помощью зарегистрированного отпечатка пальца или через аутентификацию по лицу.

Google создал приложение Stack для защищенного сканирования документов


В Stack используются методы ИИ. Он формирует свою базу данных и автоматически сортирует отсканированные файлы и документы по разным категориям. Stack умеет распознавать ключевую информацию в отсканированных документах, например, такие параметры, как срок оплаты счета, сумма к оплате или номер счета. Эти данные становятся доступными для индексирования, что позволяет пользователям искать в отсканированных документах необходимую информацию, не открывая их.

На текущий момент Stack доступен только для пользователей в США через Play Store. Однако при получении соответствующего исходника APK из надежного источника, можно загрузить его на свой смартфон в любой точке мира.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Microsoft решила «перекрасить» Windows 10
  • Прошло 20 лет с момента первого выпуска Mac OS X
  • Microsoft существенно улучшила производительность Windows Sandbox в Windows 10
  • Google готовится выпустить первую бета-версию ОС Fuchsia взамен Android
  • Смартфоны Meizu могут поменять мобильные сервисы Google на HMS

    • следующая новость
    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    предыдущая новость
    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2021

    Контроллер SM2708 SD Express компании Silicon Motion поддерживает SD 8.0

    Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store

    Computex 2021 пройдет без живого общения

    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    Cooler Master выпустил корпус MasterCase EG200 для установки графического или майнинг-процессора

    Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

    AMD готова урезать быстрый кэш в новых гибридных процессорах

    Mushkin выпустил геймерские SSD-накопители серий Delta и Gamma

    Kingston Digital выпустила SSD-накопитель NV1 для компактных ноутбуков и компьютеров

    29 марта, 2021

    Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark

    Xiaomi Mi 11 Lite стал самым легким смартфоном в истории компании

    MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году

    ASUS выпустила укороченную видеокарту GeForce RTX 3060 Phoenix

    Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел

    ССЫЛКИ