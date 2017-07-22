У Google появился новый сканер для автоматической классификации документов. Новое мобильное приложение получило название Stack.
Разработкой нового механизма занимались в подразделении Google Area 120. Это внутренний инкубатор Google, где занимаются разработкой экспериментальных продуктов для решения повседневных задач. В число разработок, уже выполненных этой командой, относятся механизмы Google News, программная гарнитура Cardboard VR и приложение для обучения программированию с помощью викторин Grasshopper.
В новом приложении Stack применяется технология, давно внедренная в корпоративный инструмент Google DocAI. Это специализированный программный комплекс, используемый внутри компаний для анализа документов.
Разработчиками Stack стали, по слухам от The Verge, сотрудники Google Кристофер Педрегал и Мэтью Коуэн. В их послужном списке значится образовательное приложение Socratic - сейчас этот инструмент принадлежит Google.
Используя биометрическую аутентификацию Google, встроенную в систему Android, приложение Slack выполняет сканирование всех предложенных ему документов и устанавливает ограничения на блокировку. В последующем посмотреть эти документы можно будет только после получения разрешения с помощью зарегистрированного отпечатка пальца или через аутентификацию по лицу.
В Stack используются методы ИИ. Он формирует свою базу данных и автоматически сортирует отсканированные файлы и документы по разным категориям. Stack умеет распознавать ключевую информацию в отсканированных документах, например, такие параметры, как срок оплаты счета, сумма к оплате или номер счета. Эти данные становятся доступными для индексирования, что позволяет пользователям искать в отсканированных документах необходимую информацию, не открывая их.
На текущий момент Stack доступен только для пользователей в США через Play Store. Однако при получении соответствующего исходника APK из надежного источника, можно загрузить его на свой смартфон в любой точке мира.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".