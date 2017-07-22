РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

31 марта 2021, 18:11




Китайская Realme официально представила Realme GT Neo - первый в мире смартфон на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200. Фактически эта модель появилась путем адаптации выпущенного в марте Realme GT под новую аппаратную начинку.

Realme GT Neo стал первым смартфоном на базе нового чипсета MediaTek Dimensity 1200


Realme GT Neo и Realme GT практически не отличаются друг от друга в плане дизайна. Единственная разница состоит в материалах и рисунке задней панели. У новой модели Realme GT Neo она выполнена из пластика, тогда как оригинальная модель Realme GT имела панель из стекла и веганской кожи. По размеру (158,5x73,3x8,4 мм) и весу (179 г) новая модель выглядит привычной. Она доступна в трех цветах: «В оттенках красного» (Final Fantasy), «Серебряный» (Geek Silver) и «Черный» (Hacker Black).

Realme GT Neo стал первым смартфоном на базе нового чипсета MediaTek Dimensity 1200


Упомянутый чипсет MediaTek Dimensity 1200 дополняется до 12 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт встроенной основной памяти (UFS 3.1). Для охлаждения устройства, которое может потребоваться при выполнении тяжелых вычислительных задач и запуске игр, используется специальная жидкостная система 3D VC. По данным производителя, она обеспечивает снижение температуры процессора на 15 ℃.

6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей производства Samsung имеет разрешение FHD+ (2400x1080 пикселей), частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 360 Гц. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 91,7% - это достаточно высокое значение. В экран встроен датчик отпечатков пальцев, в верхнем левом углу экрана расположено отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру.

На задней панели находится модуль из трех камер, в состав которого входят основной 64-мегапиксельный датчик Sony IMX682, 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 119° и 2-мегапиксельный датчик для макро.

Realme GT Neo стал первым смартфоном на базе нового чипсета MediaTek Dimensity 1200


Телефон поддерживает две SIM-карты и подключения 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS) и NFC. Имеются акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, компас и датчик приближения.

Остальные функции: стереодинамики Dolby Sound, отвечающие требованиям Hi-Res Audio, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. К сожалению, в телефоне нет слота для карт MicroSD.

Realme GT Neo работает под управлением Realme UI 2.0 на базе Android 11, имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Предусмотрена поддержка быстрой 50-Вт зарядки, но в комплекте со смартфоном будет поставляться более мощный адаптер на 65 Вт.

Realme GT Neo стал первым смартфоном на базе нового чипсета MediaTek Dimensity 1200


Цены на модель Realme GT Neo:

  • 6 + 128 Гбайт - 274 доллара (20 700 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 305 долларов (23 000 руб.)
  • 12 + 256 Гбайт - 366 долларов (27 700 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

Читайте также:

  • Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность
  • Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально
  • Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark
  • Xiaomi Mi 11 Lite стал самым легким смартфоном в истории компании
  • Xiaomi Mi 11 Ultra будет работать от такого же аккумулятора, как электромобили

    • следующая новость
    Computex 2021 пройдет без живого общения

    предыдущая новость
    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2021

    Контроллер SM2708 SD Express компании Silicon Motion поддерживает SD 8.0

    Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store

    Computex 2021 пройдет без живого общения

    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    Cooler Master выпустил корпус MasterCase EG200 для установки графического или майнинг-процессора

    Складной смартфон Xiaomi Mi MIX Fold вышел официально

    AMD готова урезать быстрый кэш в новых гибридных процессорах

    Mushkin выпустил геймерские SSD-накопители серий Delta и Gamma

    Kingston Digital выпустила SSD-накопитель NV1 для компактных ноутбуков и компьютеров

    29 марта, 2021

    Новый флагман Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен лучшей системой камер по версии DxOMark

    Xiaomi Mi 11 Lite стал самым легким смартфоном в истории компании

    MediaTek обогнала Qualcomm по количеству выпущенных мобильных процессоров в 2020 году

    ASUS выпустила укороченную видеокарту GeForce RTX 3060 Phoenix

    Процессор Intel Core i9-11900K три раза преодолел планку 7 ГГц и не сгорел

    ССЫЛКИ