Китайская Realme официально представила Realme GT Neo - первый в мире смартфон на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200. Фактически эта модель появилась путем адаптации выпущенного в марте Realme GT под новую аппаратную начинку.
Realme GT Neo и Realme GT практически не отличаются друг от друга в плане дизайна. Единственная разница состоит в материалах и рисунке задней панели. У новой модели Realme GT Neo она выполнена из пластика, тогда как оригинальная модель Realme GT имела панель из стекла и веганской кожи. По размеру (158,5x73,3x8,4 мм) и весу (179 г) новая модель выглядит привычной. Она доступна в трех цветах: «В оттенках красного» (Final Fantasy), «Серебряный» (Geek Silver) и «Черный» (Hacker Black).
Упомянутый чипсет MediaTek Dimensity 1200 дополняется до 12 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт встроенной основной памяти (UFS 3.1). Для охлаждения устройства, которое может потребоваться при выполнении тяжелых вычислительных задач и запуске игр, используется специальная жидкостная система 3D VC. По данным производителя, она обеспечивает снижение температуры процессора на 15 ℃.
6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей производства Samsung имеет разрешение FHD+ (2400x1080 пикселей), частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 360 Гц. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 91,7% - это достаточно высокое значение. В экран встроен датчик отпечатков пальцев, в верхнем левом углу экрана расположено отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру.
На задней панели находится модуль из трех камер, в состав которого входят основной 64-мегапиксельный датчик Sony IMX682, 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 119° и 2-мегапиксельный датчик для макро.
Телефон поддерживает две SIM-карты и подключения 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS) и NFC. Имеются акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, компас и датчик приближения.
Остальные функции: стереодинамики Dolby Sound, отвечающие требованиям Hi-Res Audio, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. К сожалению, в телефоне нет слота для карт MicroSD.
Realme GT Neo работает под управлением Realme UI 2.0 на базе Android 11, имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Предусмотрена поддержка быстрой 50-Вт зарядки, но в комплекте со смартфоном будет поставляться более мощный адаптер на 65 Вт.
Цены на модель Realme GT Neo:
6 + 128 Гбайт - 274 доллара (20 700 руб.)
8 + 128 Гбайт - 305 долларов (23 000 руб.)
12 + 256 Гбайт - 366 долларов (27 700 руб.)
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