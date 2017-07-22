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Computex 2021 пройдет без живого общения

31 марта 2021, 18:35




Тайваньский совет по развитию внешней торговли (TAITRA) принял решение об отмене «живой» выставки Computex 2021. В этом году сохранится только онлайн-формат.

Computex 2021 будет во многом похожа на прошлогодний вариант Computex 2020. Старт выставки запланирован на 31 мая. Выставка в этом году, скорее всего, полностью превратится в Computex Virtual, о чем было объявлено еще в феврале.

Виртуальный Computex 2021 сохранится без живого общения


Впрочем, есть информация, что могут сохраниться специализированные мероприятия для прессы. Этот формат пока еще окончательно не отменен.

Основными темами новой выставки Computex 2021 года станут 5G, искусственный интеллект, Интернет вещей, периферийные вычисления, высокопроизводительные вычисления (HPC), кибербезопасность, игры, инновации и стартапы.

На популярном ежегодном мероприятии ожидается присутствие крупных производителей компьютерного оборудования, которые собираются провести анонсы важных для них потребительских товаров.

С новой волной пандемии коронавируса по всему миру пока нет уверенности в том, что завершение виртуального «праздника» наступит скоро. Большинство участников выставки, включая посетителей и СМИ, не могут присоединиться к выставке, прежде всего, из-за сложностей прохождения пограничного контроля. Именно это организаторы назвали главной причиной отказа от оффлайн формата Computex в 2021 году.



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