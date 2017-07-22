Silicon Motion Technology Corporation объявила о наращивании функционального оснащения своего решения SM2708 SD Express - флагманского контроллера флэш-памяти NAND для твердотельных накопителей. Теперь ее контроллер поддерживает последнюю спецификацию SD 8.0, сохраняя обратную совместимость со спецификацией SD 7.1.
Контроллер SM2708 SD Express с интерфейсом PCIe Gen 3 x2 поддержкой NVMe 1.3 ориентирован на приложения, которые предъявляют высокие требования к производительности.
Новое решение SM2708 поддерживает новейшие технологии 3D NAND. Прежде всего, это запатентованная технология Silicon Motion NANDXtend ECC. Она охватывает новые методы коррекции ошибок (например, LDPC), необходимые для повышения ресурса накопителя.
Кроме этого, применяются RAID-подобные решения, которые позволяют избежать потерь в случае повреждения NAND-ячейки с критически важными данными. Реализована также внутренняя защита тракта данных и микропрограммное обеспечение для построения среды максимальной надежности и долговечности носителей данных.
Новые технологии востребованы для поддержки последних моделей высококачественных камер и в мобильных телефонах. Например, для записи видео в формате 8K, где требуются более высокие скорости передачи данных.
Как отметил Нельсон Дуанн, старший вице-президент Silicon Motion по маркетингу и исследованиям, «теперь, когда контроллер SM2708 поддерживает спецификацию SD 8.0, пропускная способность увеличивается почти втрое. Это делает возможной работу таких приложений, как видеозахват с разрешением 8K, фотография в формате RAW, работа многоканальных устройств IoT, создание многопроцессорных хранилищ для автомобильных умных систем, работа других приложений, требующих сверхвысокой скорости передачи данных».