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Google отказалась от участия в MWC Barcelona 2021 из-за паспортного контроля

01 апреля 2021, 09:30




Google отказалась от участия во всемирной ИТ-выставке MWC Barcelona 2021 из-за паспортного контроля. В ее официальном заявлении говорится, что компания продолжит сотрудничать с GSMA, организатором крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress (MWC), и намерена поддерживать своих партнеров с помощью виртуальных возможностей, но участвовать в мероприятии 2021 года, которое будет проводиться под строгим надзором и паспортным контролем, компания не намерена. Google добавила, что не отказывается от участия в MWC 2022 года.

MWC Barcelona 2021


GSMA ранее объявила, что планирует «персонализировать» участие в MWC Barcelona 2021. Меры GSMA предусматривают ограничение количества одновременно присутствующих на выставочной площадке посетителей со 100 000 до 50 000 человек. Это решение было принято после проведения тщательных расчетов, в которых удалось найти формулу безопасного соответствия площади выставки числу находящихся на ней людей с соблюдением требований санитарной дистанции.

Помимо ограничений на входе, организаторы мероприятия будут требовать от всех участников предоставления документа с отрицательным результатом теста на COVID-19, который был проведен за 72 часа до их прибытия. По всей видимости, возможные заражения на самой выставке исключены, поэтому дни участия не войдут в «контрольные дни». Будут ли требовать аналогичный документ с посетителей, не сообщается.

Кроме того, команда GSMA намерена организовать бесконтактную регистрацию посетителей на входе, потребовать обязательное ношение маски и регулярное проведение дезинфекции стендов, образцов продукции и аудиовизуального оборудования.

Похоже, намеченные строгие меры безопасности не удовлетворили экспонентов, поэтому они предпочли не рисковать и стали подавать заявления об отказе от участия в выставке. Одними из первых «дезертиров» стали компании Sony Mobile и Oracle, а также телекоммуникационные гиганты из Европы Nokia и Ericsson. Они объявили, что не будут участвовать в MWC Barcelona 2021 при таких строгих паспортных условиях.

Через несколько недель аналогичное заявление сделала компания Google. Она заявила, что ее представления о смысле проведения выставки расходятся с правилами, которые предлагают организаторы, поэтому компания выбывает из числа участников. Технологический гигант уточнил, что не будет присутствовать на MWC в этом году из-за действующих ограничений на поездки и требований справок по COVID-19.

MWC Barcelona 2021 должна начаться 28 июня и будет проходить до 1 июля.



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