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Настольный Cezanne существует: появились слухи о серии AMD Ryzen 5000G

01 апреля 2021, 11:55




Издание Videocardz сообщает со ссылкой на известного знатока Momomo из Японии о получении копии технического описания новых процессоров серии AMD Ryzen 5000G. Этот документ еще не опубликован и содержит ценную информацию, которую производитель пока не анонсировал.

AMD Ryzen 5000G


По косвенным признакам, оказавшиеся в распоряжении японца Momomo данные могли быть предназначены для технических специалистов компании HP. На это указывает, по меньшей мере, фирменный шрифт, которым набран документ.

В файле перечислены три семейства процессоров, образующих новую серию Ryzen 5000G. У AMD уже есть родственные серии - Ryzen 5000U (для мобильных систем) и Ryzen 5000H (для высокопроизводительных систем). Они были анонсированы еще в январе, в их основе использованы процессоры серии Cezanne. Однако AMD до сих пор ни разу не упоминала о намерении использовать Ryzen 5000 для настольных систем. Они маркируются через «серия G».

AMD Ryzen 5000G

Спецификация на процессоры серии AMD Ryzen 5000G. Источник: Momomo.


Флагманской моделью в этой серии станет модель AMD Ryzen 7 5700G. Она представляет собой 8-ядерный / 16-поточный процессор. Его базовая тактовая частота составляет 3,8 ГГц, рабочая тактовая частота может доходить при разгоне до 4,6 ГГц. Процессор оснащен кэшем L3 объемом 16 Мбайт.

Вторая модель в линейке - AMD Ryzen 5 5600G . Это 6-ядерный / 12-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,9 ГГц и разгонным режимом до 4,4 ГГц. Размер кэша L3 также составляет 16 Мбайт.

Самый младший образец - Ryzen 3 5300G - предлагает 4 ядра и 8 потоков, а поддержка тактовой частоты сужена до базовой 4,0 ГГц и разгонной до 4,2 ГГц. Размер кэша L3 сокращен до 8 Мбайт.

По сравнению с Ryzen 4000G серии Renoir частоты подняты вверх на 200 МГц. В то же время нет никакой информации о поддержке графики: какой встроенный графический процессор, сколько графических ядер.

Нет информации также и о планах поставки новых продуктов на розничный рынок.

Считается, что AMD совершила большую ошибку, не выпустив серию 4000G в розницу и оставив ее доступной только для крупных закупок OEM-производителей и системных интеграторов. В результате сформировался серый рынок, а единственной компанией, у которой можно было купить Ryzen 4000G стала сама AMD.

AMD Ryzen 5000G


Повторится ли эта история с AMD Ryzen 5000G, неизвестно.



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