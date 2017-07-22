Apple отказалась от деления голосов в Siri на «женский» и «мужской». Последнее обновление голоса Apple Siri - это маленький шаг в направлении инклюзивности. Стало лучше или «как всегда»? Ответ даст сообщество поклонников.
О том, что женские голоса в Siri звучат не идеально, говорят уже давно. Apple наконец признала, что выбранный по умолчанию женский голос для озвучивания умной приставки Siri действительно не так хорош, как казалось поначалу.
Как сообщает издание TechCrunch, поклонники Apple уже получили доступ к новой бета-версии приложения для настройки Siri для iOS и iPadOS. Первое, что им бросилось в глаза - это измененные настройки для выбора голоса Siri.
В сети YouTube уже появилось видео от Сэма Коля (Sam Kohl). Он демонстрирует варианты озвучки Siri.
Из видео понятно, что раздел «Пол» изменен на «Голоса». Apple больше не будет провоцировать с оценкой «тональности». Поэтому даже в настройках голоса в Siri больше не указываются как «Мужской» и «Женский».
Прослушивание старого и нового вариантов «бывшего женского» голоса, действительно, демонстрирует, что новый голос стал значительно более отчетливым, а произношение более понятным.
В настоящее время обновление развертывается как часть бета-версии; оно войдет в новые версии iOS и iPadOS 14.5.
После загрузки и установки пользователям будет предложено выбрать голос Siri. Apple добавила два новых голоса, но они не совсем нейтральны с гендерной точки зрения - один звучит более женственно, другой более по-мужски. Занимается ли Apple троллингом, или это получилось «случайно» - пусть решают поклонники.
«Мы рады представить два новых голоса Siri для англоговорящих пользователей и возможность для пользователей выбрать нужный голос при настройке своего устройства», - подтвердила Apple свои изменения в заявлении, сделанном для TechCrunch.
Издание также отмечает, что оба новых голоса обрабатываются через нейронный механизм преобразования текста в речь Apple. По сути, это означает, что голоса должны звучать более естественно и реалистично при ответах на запросы пользователей.
Теперь слово за Bixby от Samsung, Cortana от Microsoft, Alexa от Amazon и Google Assistant.
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