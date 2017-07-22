После нескольких месяцев «согласований» с требованиями российских властей компания Apple добавила в App Store ряд российских приложений, рекомендуемых для установки. Производитель будет предлагать российским пользователям установить российское ПО при первом включении нового смартфона iPhone, когда запускается процесс его первичной настройки и выбора программного оснащения.
После выборочной или полной установки этих приложений пользователь может удалить их в любой момент без каких-либо ограничений.
В список рекомендованных приложений вошли: браузер «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник Маруся, Новости от СМИ, OK Live, приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервиса Госуслуги.
Чтобы пользователь не ошибся с выбором, в карточке «Сегодня» в «App Store» ему будет предлагаться напоминание в виде всплывающего окна со следующим содержанием: «В соответствии с требованиями российского законодательства, вам предлагается установить ряд приложений от российских разработчиков, которые можно скачать».
Загрузка приложений не является обязательной и не требует от пользователя обязательного выполнения рекомендаций. Приложения не устанавливаются автоматически.
Пользователь Twitter с ником Khaos Tian показал, как выглядит активация нового iPhone в России с рекомендацией по предустановке отечественного ПО:
Закон о предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты в России начал действовать 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов обязаны предоставлять свои новые продукты с предустановленными приложениями от Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуг» и платежной системы «Мир».
31 марта 2021 года Минцифры опубликовало пояснения к этому закону, согласно которым в законодательстве РФ нет специальных условий или требований, касающихся невозможности удалить предустановленные российские программы.
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