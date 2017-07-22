РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store

01 апреля 2021, 14:41




После нескольких месяцев «согласований» с требованиями российских властей компания Apple добавила в App Store ряд российских приложений, рекомендуемых для установки. Производитель будет предлагать российским пользователям установить российское ПО при первом включении нового смартфона iPhone, когда запускается процесс его первичной настройки и выбора программного оснащения.

Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store


После выборочной или полной установки этих приложений пользователь может удалить их в любой момент без каких-либо ограничений.

В список рекомендованных приложений вошли: браузер «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник Маруся, Новости от СМИ, OK Live, приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервиса Госуслуги.

Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store


Чтобы пользователь не ошибся с выбором, в карточке «Сегодня» в «App Store» ему будет предлагаться напоминание в виде всплывающего окна со следующим содержанием: «В соответствии с требованиями российского законодательства, вам предлагается установить ряд приложений от российских разработчиков, которые можно скачать».

Загрузка приложений не является обязательной и не требует от пользователя обязательного выполнения рекомендаций. Приложения не устанавливаются автоматически.

Пользователь Twitter с ником Khaos Tian показал, как выглядит активация нового iPhone в России с рекомендацией по предустановке отечественного ПО:



Закон о предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты в России начал действовать 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов обязаны предоставлять свои новые продукты с предустановленными приложениями от Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

31 марта 2021 года Минцифры опубликовало пояснения к этому закону, согласно которым в законодательстве РФ нет специальных условий или требований, касающихся невозможности удалить предустановленные российские программы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store
  • Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов
  • Microsoft решила «перекрасить» Windows 10
  • Прошло 20 лет с момента первого выпуска Mac OS X
  • Microsoft существенно улучшила производительность Windows Sandbox в Windows 10

    • следующая новость
    В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB

    предыдущая новость
    Apple отказалась от деления голосов в Siri на «женский» и «мужской»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 апреля, 2021

    Casio выпустила первые умные «бронебойные» часы G-SHOCK GSW-H1000 с Wear OS

    Gigabyte впервые показал 43-дюймовый игровой монитор AORUS FV43U 4K на квантовых точках

    Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону

    ZADAK выпустил твердотельный накопитель TWSG3 M.2 NVMe

    Thermalright выпустил низкопрофильный кулер AXP90-X47 высотой всего 47 мм

    В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB

    Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store

    Apple отказалась от деления голосов в Siri на «женский» и «мужской»

    Настольный Cezanne существует: появились слухи о серии AMD Ryzen 5000G

    Google отказалась от участия в MWC Barcelona 2021 из-за паспортного контроля

    31 марта, 2021

    Контроллер SM2708 SD Express компании Silicon Motion поддерживает SD 8.0

    Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store

    Computex 2021 пройдет без живого общения

    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    ССЫЛКИ