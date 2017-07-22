В сети появилось видео уникальной флагманской модели Nvidia RTX 4090 из новой серии видеокарт RTX 40, разработка которых ведется в стенах NVIDIA в режиме повышенной секретности. Флагман выглядит действительно монструозно и обладает феноменально мощным оснащением.
Прежде всего обращает на себя внимание ультрасовременное решение системы охлаждения видеокарты. Тестировщики отмечают мощный дизайн печатной платы и идеальные требования к оборудованию.
По словам исследователя тестовой лаборатории Captain's Workspace, где проводились испытания, на борту видеокарты NVIDIA RTX 4090 установлено 18 000 ядер CUDA и 48 Гбайт буферной памяти GDDR7. Ее вычислительные возможности представлены 232 ядрами RT, используемыми для аппаратного ускорения трассировки лучей. Тактовая частота устройства - 2169 МГц.
Дизайн системы охлаждения напоминает RTX 3090, но выглядит гораздо эффективнее за счет использования восьми охлаждающих вентиляторов. Nvidia RTX 4090 имеет RGB-подсветку, а графическое ядро NVIDIA RTX следующего поколения выделено в отдельный чиплет.
При таком оснащении видеокарта способна оставить позади практически все существующие на сегодняшнем рынке аналогичные продукты, отмечают исследователи.
Как показали испытания, графическая карта Nvidia RTX 4090 с 48 Гбайт памяти поддерживает самые требовательные игры на максимальных настройках графики. Механизмы искусственного интеллекта позволят ей самостоятельно управлять игровым процессом, собирая дополнительные баллы и игровые призы.
При таком оснащении видеокарта RTX 4090 требует мощного питания - TGP составляет около 1 кВт. Для подвода электропитания имеются два разъема на задней панели видеокарты.
В завершении демонстрации руководитель лаборатории Captain's Workspace отметил, что проведенные 1 апреля 2021 года испытания указывают на полную готовность новой карты. Он не уточнил сроков ее анонса, но отметил, что такой «красавец» не будет долго оставаться в тени.
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