РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB

01 апреля 2021, 16:09




В сети появилось видео уникальной флагманской модели Nvidia RTX 4090 из новой серии видеокарт RTX 40, разработка которых ведется в стенах NVIDIA в режиме повышенной секретности. Флагман выглядит действительно монструозно и обладает феноменально мощным оснащением.

В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB


Прежде всего обращает на себя внимание ультрасовременное решение системы охлаждения видеокарты. Тестировщики отмечают мощный дизайн печатной платы и идеальные требования к оборудованию.

По словам исследователя тестовой лаборатории Captain's Workspace, где проводились испытания, на борту видеокарты NVIDIA RTX 4090 установлено 18 000 ядер CUDA и 48 Гбайт буферной памяти GDDR7. Ее вычислительные возможности представлены 232 ядрами RT, используемыми для аппаратного ускорения трассировки лучей. Тактовая частота устройства - 2169 МГц.

В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB


Дизайн системы охлаждения напоминает RTX 3090, но выглядит гораздо эффективнее за счет использования восьми охлаждающих вентиляторов. Nvidia RTX 4090 имеет RGB-подсветку, а графическое ядро NVIDIA RTX следующего поколения выделено в отдельный чиплет.

При таком оснащении видеокарта способна оставить позади практически все существующие на сегодняшнем рынке аналогичные продукты, отмечают исследователи.



Как показали испытания, графическая карта Nvidia RTX 4090 с 48 Гбайт памяти поддерживает самые требовательные игры на максимальных настройках графики. Механизмы искусственного интеллекта позволят ей самостоятельно управлять игровым процессом, собирая дополнительные баллы и игровые призы.

При таком оснащении видеокарта RTX 4090 требует мощного питания - TGP составляет около 1 кВт. Для подвода электропитания имеются два разъема на задней панели видеокарты.

В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB


В завершении демонстрации руководитель лаборатории Captain's Workspace отметил, что проведенные 1 апреля 2021 года испытания указывают на полную готовность новой карты. Он не уточнил сроков ее анонса, но отметил, что такой «красавец» не будет долго оставаться в тени.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая
  • Intel Xe HPG не будет уступать видеоускорителям Big Navi и Ampere
  • NVIDIA внесла «полную» ясность с брендом Max-Q
  • Intel анонсировал видеокарту Iris Xe, но «забыл» о поддержке процессоров AMD
  • Nvidia выпустила бюджетную видеокарту GeForce GT 1010 на базе Pascal

    • следующая новость
    Thermalright выпустил низкопрофильный кулер AXP90-X47 высотой всего 47 мм

    предыдущая новость
    Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг – это призвание Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Доступные альтернативы GoPro Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 апреля, 2021

    Casio выпустила первые умные «бронебойные» часы G-SHOCK GSW-H1000 с Wear OS

    Gigabyte впервые показал 43-дюймовый игровой монитор AORUS FV43U 4K на квантовых точках

    Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону

    ZADAK выпустил твердотельный накопитель TWSG3 M.2 NVMe

    Thermalright выпустил низкопрофильный кулер AXP90-X47 высотой всего 47 мм

    В сеть просочилось видео теста уникальной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 48GB

    Apple добавила рекомендуемые российские приложения в App Store

    Apple отказалась от деления голосов в Siri на «женский» и «мужской»

    Настольный Cezanne существует: появились слухи о серии AMD Ryzen 5000G

    Google отказалась от участия в MWC Barcelona 2021 из-за паспортного контроля

    31 марта, 2021

    Контроллер SM2708 SD Express компании Silicon Motion поддерживает SD 8.0

    Пользователь iPhone лишился 600 тыс. долларов из-за приложения в Apple Store

    Computex 2021 пройдет без живого общения

    Realme GT Neo стал первым смартфоном на чипсете MediaTek Dimensity 1200

    Google создал приложение Stack для защищенного сканирования файлов

    Ограничения на майнинг с GeForce RTX 3060 полностью обошли

    ARM объявила о создании архитектуры ARMv9 нового поколения

    Samsung изменила предустановку своих смартфонов в России с риском снизить их эффективность

    TSMC может поднять цены на 25%: стоимость смартфонов пойдет вверх

    30 марта, 2021

    Xiaomi выпустила премиальные модели ноутбуков Mi Laptop Pro 14/15 2021

    ССЫЛКИ