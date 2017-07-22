Компания Thermalright объявила о выпуске низкопрофильного процессорного кулера AXP90-X47 для компактной сборки компьютеров, размещаемых в корпусе mini-ITX. Они отличаются небольшими размерами, поэтому высота кулера играет первостепенное значение при выборе модели, подходящей для установки.
Высота новой системы охлаждения Thermalright составляет всего 47 мм. В то же время она оснащена 92-мм вентилятором и совместима с процессорами, устанавливаемыми в разъемы AM4, LGA1200 и LGA115x. Эта модельможет использоваться в качестве замены штатного вентилятора и радиатора, которые предлагаются с процессорами Intel Core 10-го или 11-го поколения.
Конструкция AXP90-X47 включает в себя радиатор с медным никелированным отполированным основанием и алюминиевыми ребрами, расположенными вдоль плоскости материнской платы; общее количество ребер - 54. К контактной площадке подводятся четыре никелированные медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые отводят тепло от процессора к стойке ребер.
Входящий в комплект 92-мм вентилятор Thermalright TL-9015 продувает ребра, помогая эффективно отводить тепло. Вентилятор имеет толщину 15 мм и оснащен 4-контактным входом для ШИМ-управления. Крыльчатка вентилятора устанавливается на гидравлический подшипник.
При скорости вращения до 2700 об/мин новый кулер прокачивает воздушный поток с производительностью до 1,2 м3/мин, создавая статическое давление 1,33 мм вод.ст. Уровень шума на максимальных оборотах вращения вентилятора не превышает 22,4 дБА.
Размеры кулера 92x92x47 мм (ШxГxВ, включая вентилятор); вес - 310 г. Его стоимость пока не раскрывается.