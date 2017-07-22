Компания ZADAK, известная своими игровыми продуктами и инновационными решениями для водяного охлаждения, объявила о выпуске твердотельного накопителя TWSG3 M.2 PCIe Gen 3 x4 с графеновым радиатором. Вместе с изделием поставляется также утилита ZADAK Widget, которая помогает контролировать состояние SSD. По названию можно сделать вывод, что модель использует интерфейс PCI Express 3.0 с 4 линиями передачи данных.
Будучи производителем продукции для геймеров, компания ZADAK уделяет большое внимание качественному теплоотводу. Модель TWSG3 оснащена графеновым радиатором с футуристическим дизайном и цифровым рисунком. Тем самым отражается ее стильный внешний вид, а также обеспечивается оптимизация охлаждения, достигающая 15%.
Конструкция радиатора позволяет защитить SSD от перегрева, возникающего при работе с интенсивной нагрузкой. Выбор пал именно на графен как материал, способный «изменить правила игры». Ожидается, что в будущем он начнет широко применяться во многих компьютерных технологиях. Компания ZADAK стала одной из первых, кто активно внедряет эту технологию в свои изделия.
Высокая производительность модели TWSG3 отражается в цифрах: скорость чтения доходит до 3500 Мбайт/с, скорость записи - до 3200 Мбайт/с. Производительность накопителя оценивается в 360K IOPS при произвольной записи данных блоками по 4 Кбайт.
В новую серию вошли модели на 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.