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Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону

01 апреля 2021, 19:59




Компании MSI и Kingston Technology Company в лице своих игровых подразделений осуществили совместный эксперимент по разгону памяти DDR4. Им удалось установить новый мировой рекорд по разгону памяти DDR4: 7156 МГц. Данные о достижении уже отправлены в HWBOT.

Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону: 7156 МГц


Для рекордного разгона была использована память HyperX Predator DDR4, а именно модель HyperX 4600 MHz Predator DDR4 8G (номер детали: HX446C19PB3K2 / 16). Разгон осуществлялся на материнской плате MSI MEG Z590I UNIFY mini-ITX с использованием процессора Intel Core i9-11900KF 11-го поколения с базовой тактовой частотой 3,50 ГГц.

Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону: 7156 МГц


Эксперимент проводился командой испытателей MSI OC на Тайване. «Гонщиком» выступил исследователь KOVAN YANG. Ему удалось установить мировой рекорд разгона памяти DDR4, достигнув частоты устойчивой работы памяти 7156 МГц.

Рекордный результат был размещен на сайте оверклокеров HWBOT - авторитетном месте для энтузиастов оверклокинга. Именно там размещаются самые свежие сведения, советы и информация о разгоне комплектующих, тестах и соревнованиях.

Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону: 7156 МГц


Снимок экрана CPU-Z по рекорду уже доступен.

К сожалению, еще не обновлены все глобальные реплики базы данных рекордов HWBOT по памяти DDR4, поэтому для России пока доступна лишь информация о предыдущих рекордсменах. Скоро это должно измениться.

Память HyperX Predator DDR4 стала мировым рекордсменом по разгону: 7156 МГц


Память HyperX Predator DDR4 доступна в виде отдельных модулей емкостью от 8 до 32 Гбайт. Она продается комплектом из двух, четырех и восьми модулей с общей емкостью от 16 до 256 Гбайт. Вся память проходит 100% заводские испытания на скорость. На нее предоставляется пожизненная гарантия с бесплатной технической поддержкой.



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