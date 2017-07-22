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Gigabyte впервые показал 43-дюймовый игровой монитор AORUS FV43U 4K на квантовых точках

01 апреля 2021, 20:50




Компания AORUS, дочерняя организация Gigabyte Tehnology, провела специальное мероприятие во Вьетнаме, на котором впервые показала новый «звездный» 43-дюймовый игровой монитор AORUS FV43U 4K с частотой обновления экрана 144 Гц.

игровой монитор AORUS FV43U 4K


Монитор AORUS FV43U оснащен панелью с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Время отклика не превышает 1 мс. Производитель подтвердил, что использует 10-битную панель с 97% покрытием цветовой гаммы DCI-P3. Vesa уже сертифицировала этот монитор по уровню DisplayHDR 1000. Тем самым подтверждено, что он отвечает самым высоким требованиям по качеству воспроизводимой картинки.

игровой монитор AORUS FV43U 4K


По данным одного из источников дисплей использует технологию Quantum Dot (хотя официально эта информация еще не подтверждена). Речь идет об использовании квантово-точечных светодиодов. По всей видимости, панели изготавливаются на производственной базе Samsung. Эта технология позволяет получать четкое насыщенное изображение на дисплее с улучшенными цветовыми характеристиками.

игровой монитор AORUS FV43U 4K


Поддерживает ли панель HDMI 2.1 пока неясно. Геймерам будет приятно узнать, что максимальная яркость монитора составляет 1000 нит.

игровой монитор AORUS FV43U 4K


Ожидается, что цена монитора составит около 1516 долларов (114 500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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