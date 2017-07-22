Компания AORUS, дочерняя организация Gigabyte Tehnology, провела специальное мероприятие во Вьетнаме, на котором впервые показала новый «звездный» 43-дюймовый игровоймонитор AORUS FV43U 4K с частотой обновления экрана 144 Гц.
Монитор AORUS FV43U оснащен панелью с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Время отклика не превышает 1 мс. Производитель подтвердил, что использует 10-битную панель с 97% покрытием цветовой гаммы DCI-P3. Vesa уже сертифицировала этот монитор по уровню DisplayHDR 1000. Тем самым подтверждено, что он отвечает самым высоким требованиям по качеству воспроизводимой картинки.
По данным одного из источников дисплей использует технологию Quantum Dot (хотя официально эта информация еще не подтверждена). Речь идет об использовании квантово-точечных светодиодов. По всей видимости, панели изготавливаются на производственной базе Samsung. Эта технология позволяет получать четкое насыщенное изображение на дисплее с улучшенными цветовыми характеристиками.
Поддерживает ли панель HDMI 2.1 пока неясно. Геймерам будет приятно узнать, что максимальная яркость монитора составляет 1000 нит.
Ожидается, что цена монитора составит около 1516 долларов (114 500 руб.).
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