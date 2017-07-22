1 апреля компания Casio выпустила первые «бронебойные» умные часы G-SHOCK на базе Wear OS, разработанной Google. Как и другие часы типа G-SHOCK, эта модель умных часов обладает настоящей ударопрочностью и водонепроницаемостью. По данным компании, они сохраняют работоспособность при погружении под воду на глубину до 200 метров. Это не фиктивные, а настоящие 20 атм!
Новые часы поставляются с оптическим датчиком для измерения частоты пульса, компасом, датчиком высоты / давления воздуха, акселерометром, гирометром, функциями поддержки GPS/GLONASS/MICHIBIKI (QZSS) и многим другим. Напомним, гирометры могут использоваться как игровые контроллеры в дополнение к акселерометрам. Акселерометр измеряет линейное перемещение, тогда как гирометр измеряет угловую скорость или вращательное движение.
Задняя крышка умных часов G-SHOCK GSW-H1000 изготовлена из титана. Это обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Благодаря дополнительному покрытию из карбида титана, обеспечена повышенная стойкость также к образованию потертостей.
Линейка часов G-Shock изначально проектировалась для спортивного применения. Эта модель подходит тренировок бега, езды на велосипеде, плавания, экстремальных видов спорта. Оригинальное приложение Casio, встроенное в часы, поддерживает 15 видов спортивных занятий и 24 варианта тренировок в помещении.
Двухслойный 1,2-дюймовый сенсорный дисплей часов имеет разрешение 360х360 пикселей и сочетает в себе монохромный постоянно включенный LCD Color дисплей, через который отображается время, и цветной Color TFT LCD дисплей для отображения карт, показаний датчиков и многого другого: эти данные выводятся в высоком разрешении.
Трехуровневая компоновка дисплея допускает настройку различных вариантов отображения данных. Имеется встроенный микрофон, поддержка Bluetooth V4.2 и Wi-Fi (802.11 b/g/n).
Емкость батареи не названа, но указано, что для полной зарядки требуется приблизительно 3 часа при комнатной температуре.
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