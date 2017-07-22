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Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5

02 апреля 2021, 09:26




Китайская компания Baseus объявила о выпуске зарядного устройства, поддерживающего новый протокол Quick Charge 5.

Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5


Quick Charge 5 - это новейший протокол, анонсированный в июле прошлого года компанией Qualcomm. Его главное отличие - значительное более эффективная поддержка зарядки мощностью свыше 100 Вт, возможность достижения 50% уровня зарядки в течение 5 минут, снижение энергопотребления при быстрой зарядке, поддержка режима двойной зарядки и пр. В то же время к настоящему времени на рынке появилось всего одно устройство, поддерживающее QC5 - смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra.

Протокол Quick Charge 5 обеспечивает до 10 раз более высокую мощность зарядки, чем Quick Charge 4. Допускается зарядка аккумуляторов 2S и рабочее напряжение 20 В. По скорости работы новый протокол Quick Charge 5 опережает QC4 в четыре раза, при этом нагрев зарядного устройства при QC 5 на 10°С ниже, чем у адаптера QC4.

Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5


Новое зарядное устройство получило наименование Baseus Gan Fast Charger 100W. Оно представляет собой однопортовый блок питания с разъемом USB-C.

Дизайн зарядного устройства представляет собой черно-белый корпус со складной вилкой и светодиодом. Производитель отмечает его небольшие размеры, которые на 40% меньше, чем зарядное устройство Apple USB-C на 96 Вт. Его габариты - 67x30x55 мм.

Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5


Для повышения эффективности отвода тепла применяется технология BCT (Baseus Cooling Technology), в основе которой лежат нанотехнологии.

Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5


Помимо сертификации под Quick Charge 5, новое зарядное устройство поддерживает и другие протоколы зарядки, такие как Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 и PPS.

Baseus Gan Fast Charger 100 Вт может заряжать Apple MacBook (модели Pro 16 и 13 дюймов, Huawei MateBook, Lenovo ThinkPad X, iPad Pro, iPad Air, iPhone 12 серии, а также телефоны Xiaomi, Honor и Samsung.

Зарядное устройство Baseus Gan Fast Charger 100W поддерживает Quick Charge 5




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